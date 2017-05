Ferrer censura supuesta falta de transparencia de Rosselló Nevares

SAN JUAN – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, censuró el miércoles, lo que catalogó como “la falta de transparencia” del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante su negativa de hacer público el presupuesto del año fiscal 2017-2018, y advirtió que “algo esconde”.

“El Gobernador debe pararse de frente al país y responder qué es lo que esconde al no revelar el presupuesto recomendado. Una vez más, Rosselló da la impresión de poner los intereses de la Junta de Control Fiscal por encima de los intereses del pueblo y de su deber como primer mandatario”, expresó Ferrer en declaraciones escritas.

“La excusa de que la Junta tiene primero que aprobar el presupuesto es solo eso. Históricamente, los gobernadores siempre han tenido que presentar un presupuesto recomendado que estaba sujeto a aprobación y modificación por la legislatura. Tristemente, vemos que quien nos gobierna ha rendido a sus funciones, y se ha convertido en otro empleado más de la Junta y de los fondos buitre”, sentenció Ferrer.

“Todos sabemos la situación fiscal que atraviesa el Gobierno, por lo que es importante discutir públicamente el presupuesto que está considerando el Gobernador. Es indispensable conocer cuáles serán los recortes en servicios esenciales y los recortes en los beneficios de los empleados. Rosselló no puede seguir escondiéndole a la gente la realidad del nuevo presupuesto”, subrayó el presidente de la Pava.

Por otro lado, Ferrer le hizo un llamado a los presidentes legislativos a que reclamen los derechos de la Legislatura a evaluar con tiempo el presupuesto.

“Pretender aprobar medidas sin debatir es una irresponsabilidad y una forma no transparente y no inclusiva de legislar. El PNP no debe actuar con el presupuesto de la misma forma en que han aprobado la mayoría de las medidas que afectan la vida de los puertorriqueños, sin pensar en las repercusiones”, recordó Ferrer.