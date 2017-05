Encuesta revela que 19% de los veteranos en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza y 39% tienen algún tipo de discapacidad

EL CAPITOLIO – Según el Departamento de Asuntos del Veterano del Gobierno de Estados Unidos, en Puerto Rico hay aproximadamente 103,921 veteranos, trascendió el martes.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos cuenta con un estimado del “Puerto Rico Community Survey”, que identifican a 108,464 veteranos en la Isla en el 2011. La encuesta destaca que entre los veteranos, un 19 por ciento vive bajo el nivel de pobreza y un 39 por ciento tiene algún tipo de discapacidad. Incluso, un informe de 2013 del Censo del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano, reveló que de 1,166 deambulantes en San Juan, 61 eran veteranos.

Ante esta realidad, el presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara el representante Luis Pérez Ortiz, sostuvo que es de interés apremiante para el Gobierno que se realicen los esfuerzos y trabajos pertinentes por parte de cada Agencia, con el fin de garantizar una mejor calidad de vida y la oportunidad de una vivienda digna para los exmilitares.

A tal efecto, Pérez Ortiz sometió la Resolución de la Cámara 137, que ordena se estudie la disponibilidad y desarrollo de vivienda para veteranos retirados de edad avanzada y/o con impedimentos de parte del Gobierno de Puerto Rico.

Durante la discusión de la medida en vista pública el legislador expresó en declaraciones escritas que “hay veteranos que tienen algún tipo de situación de salud, quizás el ingreso que tienen puede que le dé para comprar una vivienda. Pero quizás no. Y por eso se le da la oportunidad en proyectos privados de tener una garantía de poder comprar una vivienda. No es segregarlos de la comunidad, es integrarlos. Estamos buscando qué beneficios tienen ellos para poder servirles. No estamos diciendo que le tienen que dar prioridad, es que le garanticen los servicios. Por eso tenemos que legislar algo que tenga resultados”.

Entretanto, el director de la ‘Defensoría de las Personas con Impedimentos’, licenciado José Montalvo respaldó la medida. No obstante, opinó que el derecho al veterano debería recaer sobre la reserva de vivienda, y no sobre las características estructurales donde va a residir, a menos que no presente un impedimento o mayor edad. Recomendó que se investigue la posibilidad de incluir a los veteranos dentro de los beneficios de las dispersiones de la ‘Ley de Reserva del Cinco por Ciento de Viviendas para Personas con Impedimentos de Edad Avanzada’.

El representante Pérez Ortiz, le solicitó al funcionario las estadísticas de su Oficina que puedan mostrar a cuantos veteranos con impedimentos has atendido y cómo los tienen identificados. Adelantó que citará próximamente a los desarrolladores de viviendas a deponer en vista pública.