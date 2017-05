Emplaza al gobernador para que presente el presupuesto

SAN JUAN – El portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, cuestionó el jueves al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, si el atraso en la presentación del presupuesto, se debe a que pretende esconder hasta el último minuto los nuevos impuestos que incluye.

“Los puertorriqueños sabemos que el nuevo presupuesto contendrá nuevos impuestos y recortes a importantes programas que afectarán la familia puertorriqueña. Sin embargo, el gobernador está empeñado en no exponer con transparencia la magnitud de ese impacto, como si al no decirlo no se hará realidad”, dijo el representante en conferencia de prensa.

“La verdad es que el Gobernador sólo está enfocado en el plebiscito del 11 de junio, al parecer lo demás poco importa. Ayer sale a Washington con la alegada agenda de luchar para que no se retiren fondos federales, cuando su primer compromiso está relacionado al plebiscito para soñar con la estadidad”, añadió.

De acuerdo con Burgos, Rosselló Nevares se convertirá en el gobernador que más tarde ha presentado el presupuesto. El último presupuesto del exgobernador Alejandro García Padilla se radicó el 31 de mayo.

“Es urgente que el gobernador presente las medidas de nuevos ingresos relacionadas a los nuevos impuestos sobre la propiedad inmueble; el monto total de la eliminación de subsidios a los municipios; si habrá cambios en la fórmula de aportación de los municipios al pago de la reforma de salud, entre otros elementos imprescindibles para que los municipios puedan redactar sus respectivos presupuestos operacionales. También, tiene que presentar los proyectos para establecer el impuesto especial sobre alquileres; la eliminación de 53 exenciones contributivas en las planillas de contribución sobre ingresos de individuos; los impuestos a ingresos exentos de corporaciones; los aumentos en peajes, el servicio de transportación marítima y terrestre, entre otros. Como mencioné, ningún presupuesto que se ajuste al Plan Fiscal puede ser considerado y mucho menos aprobado, ni por la JSF ni por la Asamblea Legislativa hasta tanto el Gobernador presente estas medidas para ser aprobadas”, sentenció.

“Todo este atraso apunta a que el gobierno está esperando que llegue el 11 de junio, para presentar y aprobar todas las medidas de nuevos ingresos. Tal acción implicaría, no sólo la ruptura de la palabra y pacto del Gobernador a través de su Plan para Puerto Rico, sino que coloca en precario su responsabilidad fiduciaria con los puertorriqueños”, explicó el legislador.