El muro de Trump se queda sin presupuesto (por ahora)

(CNN) – Los negociadores de ambos partidos en el Congreso llegaron a un acuerdo fundamental la noche del domingo en un proyecto de ley de gasto que si es aprobado por la Cámara y el Senado financiaría el gobierno hasta finales de septiembre, dijeron asesores de ambos partidos a CNN.

El plan agregaría miles de millones al presupuesto del Pentágono y de seguridad fronteriza, pero no establece ninguna financiación para el muro fronterizo con México prometido por el presidente Donald Trump.

Los votos en ambas Cámaras se esperan para finales de esta semana.

El acuerdo fue alcanzado después de semanas tensas pero con constantes negociaciones entre republicanos y demócratas en el Capitolio y la Casa Blanca, que se enfrentaban sobre las prioridades del gasto, pero también estaban determinados por igual a evitar un cierre del gobierno.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, emitió un comunicado en la tarde del domingo diciendo que el acuerdo es consistente con los principios de su partido.

“Este acuerdo es un buen acuerdo para el pueblo estadounidense, y quita de la mesa la amenaza de un cierre del gobierno”, dijo el demócrata de Nueva York en un comunicado.

En uno de los aspectos clave del acuerdo, el proyecto de ley establece 1.500 millones para la seguridad fronteriza, incluyendo tecnología y arreglo de la infraestructura existente, pero no permite gasto para la construcción del muro de Trump. No hay dinero previsto para una fuerza de deportación y no hay recortes de fondos federales a las llamadas ciudades santuario.

La demanda de Trump de financiación para el muro fronterizo fue rechazada por los demócratas, quienes criticaron el polémico proyecto -promesa clave de la campaña de Trump- como inmoral y prematuro, ya que el mandatario no detalló sus planes para la construcción de miles de millones de dólares que prometió que México pagaría de todos modos.

Los asesores también estuvieron de acuerdo en que el proyecto de ley incluya miles de millones para Defensa, incluyendo la guerra global contra el terrorismo, una importante demanda por parte de los republicanos.

En la propuesta, no hay recortes a los fondos para Planned Parenthood, demanda de los demócratas.

Los fondos para el Instituto Nacional de Salud se incrementan en 2.000 millones y no hay dinero adicional para la energía limpia y la financiación de la ciencia.

El acuerdo significa que un cierre del gobierno el próximo viernes, cuando los organismos se quedarían sin dinero, es poco probable. El viernes pasado, el Congreso aprobó ley de gastos provisional por una semana cuando se hizo evidente que los negociadores necesitarían un poco más de tiempo para llegar a un acuerdo.