Duro revés de los Vaqueros ante Santeros

AGUADA – Los Vaqueros de Bayamón no pudieron mantener lo que parecía una sólida ventaja, y en cambio cayeron en un espectacular final con pizarra de 73-72 ante los Santeros de Aguada, en partido del Baloncesto Superior Nacional escenificado en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado el lunes.

El triunfo de los Santeros, que los coloca como líderes indiscutibles de la tabla global con marca de 17-4, les permitió además barrerles la serie particular ante los Vaqueros. La tropa de Francisco ‘Paco’ Olmos, que no pudo utilizar al refuerzo Jeleel Akindele al no llegar la carta de transferencia, cayó por cuarta ocasión con solo una victoria en la gira de seis partidos corridos como visitantes que concluye el miércoles, para dejar su récord en 9-14.