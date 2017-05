Designan asesor especial de la investigación por la intromisión de Rusia en la elección de EE.UU.

(CNN) – El Departamento de Justicia dice que un fiscal especial será designado para supervisar la investigación de la intromisión de Rusia en la elección de .

El exdirector del FBI Robert Mueller fue nombrado como el investigador especial.

El vicesecretario de Justicia Rod Rosenstein dijo en un comunicado: “He decidido que es de interés público que ejerza mi autoridad y designe un investigador especial para asumir la responsabilidad en este caso. Mi decisión no es un hallazgo de que se hayan cometido crímenes o que se hace una acusación. No he hecho una determinación de este tipo. Lo que he determinado es que, basado en las circunstancias únicas, el interés público me exige poner esta investigación bajo la autoridad de una persona que tenga un grado de independencia con respecto a la cadena de mando normal”.

Los demócratas habían pedido un investigador especial para confirmar el nombramiento de un nuevo director del FBI.

Mueller tiene una larga historia con investigaciones y enjuiciamientos. Es el predecesor del exdirector del FBI, James Comey. El presidente Donald Trump despidió a Comey la semana pasada.

Mueller fue el segundo director del FBI con más tiempo en el cargo, sólo detrás del icónico y controvertido director J. Edgar Hoover. El Congreso aprobó una ley en 2011 para extender el mandato de Mueller de los habituales 10 años, dándole un período de 12 años.

Mueller supervisó al FBI desde el 4 de septiembre de 2011, días antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, hasta el 4 de septiembre de 2013.

Después de dejar el FBI, Mueller se unió a la firma de abogados WilmerHale.

Mueller es casado y tiene dos hijas.