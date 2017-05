Desconcertado presidente Junta de Gobierno UPR por negativa de estudiantes a aceptar preacuerdos

RÍO PIEDRAS – El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carlos Pérez, afirmó el domingo que “desconcierta” que los líderes estudiantiles que lograron un preacuerdo conducente a la reapertura de la universidad no hayan podido obtener el respaldo de sus pares para ratificar lo acordado.

“Es muy difícil de entender y desafortunado que los grupos estudiantiles que debían ratificar los acuerdos de ayer (sábado) no hayan dado el justo valor a las largas horas de conversaciones y al trabajo intenso que realizan sus representantes en la mesa de diálogo para buscar una salida que reconozca la necesidad urgente de abrir los portones, y que a la vez atienden sus demandas de una manera factible para la universidad, dentro de la situación financiera vigente”, dijo Pérez, en declaraciones escritas.

De acuerdo con el portal Pulso Estudiantil, los grupos estudiantiles en Río Piedras, Ponce, Carolina, Arecibo, Humacao, Mayagüez y Bayamón rechazaron totalmente los preacuerdos.

Pérez sostuvo que la Universidad ha cedido en todo lo que puede ceder en este momento y que así fue reconocido en los preacuerdos. Añadió que estaba en manos de los estudiantes de los diversos grupos representados en la mesa de diálogo dar el paso decisivo para reabrir la Universidad, “a la vez que seguimos dando una lucha juntos para salvarla de los recortes desproporcionados e injustos que sugiere la Junta de Control Fiscal”.

Añadió que “con la presión fiscal que vive el principal centro docente del País, los preacuerdos logrados representan por mucho el máximo que la Universidad puede dar. Es lamentable y equivocado que los grupos de estudiantes no respaldaran el trabajo y el logro de sus líderes”.

Los preacuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Institucional fueron los siguientes: La administración universitaria no implantará un aumento en el costo de los créditos, adicional al ajuste escalonado ya vigente, y mantendrá las exenciones de matrícula. Además, establecerá que las metas fiscales se logren mediante medidas de eficiencias administrativas y la implantación de iniciativas de otros ingresos. Todo esto para el periodo 2017-208.

Además, la Universidad se comprometerá en apoyar y colaborar de manera afirmativa las labores y necesidades de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público. La administración universitaria reiterará las expresiones y esfuerzos en rechazo a los recortes excesivos al presupuesto de Ia Universidad de Puerto Rico, por entender que representan una amenaza a la calidad y la excelencia de la educación superior pública, y reduce la posibilidad de una Universidad accesible e inclusiva.

La administración universitaria se expresará en contra de la eliminación y privatización de recintos de la Universidad. También, solicitar a la Asamblea Legislativa que permita que las propuestas de reforma de la Ley de Ia Universidad sean generadas desde la comunidad universitaria y sus sectores.

Solicitar que los organismos pertinentes reconozcan que la educación superior pública es un “servicio esencial”.

No se iniciarán acciones disciplinarias a los estudiantes y empleados docentes y no docentes por acciones durante eventos relacionados a las actividades huelgarias en el segundo semestre de 2016-207. Esto no aplica a acciones que constituyan delito. Se contemplaba mantener una Comisión de Diálogo Institucional activa para viabilizar discusiones y legitimar dinámicas de participación democrática en Ia toma de decisiones. De inmediato se continuará la discusión y esfuerzos encaminados para: sostener reuniones con el Gobernador, Ia Junta de Supervisión Fiscal y Ia Comisión del Senado de Puerto Rico sobre reforma universitaria; y continuar la discusión de medidas de eficiencias administrativas y otros ingresos que puedan sostener el cumplimiento de la misión de Ia Universidad.

Además los integrantes de la Comisión intercederán para que los grupos que representan así como otros miembros de la comunidad universitaria colaboren en las tareas para preparar los recintos para retomar las labores. Se facilitará el acceso al recinto de Río Piedras a partir del 21 de mayo de 2017 para realizar tareas preventivas de mantenimiento de Ia planta física.

Asimismo, acudirán ante el tribunal a expresar los logros alcanzados para lograr restablecer las labores en el recinto de Rio Piedras.

Los miembros de la comisión llevarán estos asuntos ante sus grupos, con la recomendación de que sean ratificados.

“Les pido una mayor flexibilidad y comprensión a todos los actores con un rol en esta controversia. La Universidad de Puerto Rico es esencial para el futuro de nuestro país y está por encima de todo y de todos nosotros. Vamos a abrirla a la vez que la salvamos, es urgente”, reiteró el doctor Pérez.