CUMBRE DEL G7 Trump bloquea los grandes acuerdos del G7

El grupo de siete países fracasa en su intento de llegar a pactos sobre cambio climático

El G7 más complicado de los últimos años ha terminado siendo un ejercicio de equilibrismo diplomático. Tras dos jornadas buscando a contrarreloj espacios de consenso para no perjudicar las frágiles relaciones con EE UU, no se han logrado grandes pactos más allá de la lucha contra el terrorismo y las sanciones a Rusia. La cumbre podría resumirse en que la Administración Trump necesita más tiempo para decidir en temas cruciales como medioambiente o comercio y no romper la baraja. Los otros seis países, que han formado un bloque durante los dos días, aceptan transitar por un periodo de incertidumbre hasta el próximo G20, que se celebrará en Hamburgo el 7 de julio. “Difícil e insatisfactorio”, lo ha definido la canciller alemana, Angela Merkel.