Comunicados – Nos escriben

Bolsas reusables que hacen la diferencia

Apoya las poblaciones más vulnerables y cuida el medioambiente con las bolsas reusables de los Centros Sor Isolina Ferré disponibles en Church’s

San Juan, Puerto Rico, 22 de mayo de 2017 – Lleva un mensaje positivo en tus bolsas reusables para cargar las compras y respalda la labor de los Centros Sor Isolina Ferré. La organización sin fines de lucro y Church’s se unen una vez más este año en una campaña anual que destaca el mensaje “Superarse es vivir” en bolsas reusables disponibles por sólo $1 en Church’s a partir del 22 de mayo de 2017.

“Esta frase de Sister Isolina Ferré, MSBT, se nos presenta en estos tiempos de desafíos sociales y económicos como un gran reto. La opción más fácil siempre es conformarnos con lo que tenemos, mantenernos en nuestra zona de confort. Cuando una persona quiere superarse, necesita creatividad, iniciativa, perseverancia y deseos de trabajar para lograr la meta establecida. Y éstas precisamente son las características que todos necesitamos hoy para salir adelante y alcanzar la plenitud”, dijo el principal oficial ejecutivo de los CSIF, José Luis Díaz Cotto.

Las bolsas reusables tienen un conveniente tamaño (15″ X 12.6″ X 4″), vienen en cinco colores diferentes (rojo, anaranjado, verde, fucsia y azul) y tienen impresa la frase de Sister Isolina “Superarse es vivir”. Se consiguen en todos los restaurantes Church’s hasta el 18 de junio de 2017.

“Los Centros Sor Isolina Ferré y todos sus participantes son testigos y vivo ejemplo de la frase de Sister Isolina Ferré, ‘superarse es vivir’. En estos tiempos tan retantes es imprescindible buscar cómo superarse y nosotros queremos ayudarlos en el proceso. Church’s está comprometido con la comunidad y somos una familia que se supera día a día sirviendo alegría en cada comida que servimos; por eso les invitamos a que busquen la bolsa reusable en cualquier de nuestros restaurantes por tan sólo $1”, comentó Pierina Rodríguez, coordinadora de Mercadeo de los restaurantes Church’s Chicken Puerto Rico.

La totalidad de los fondos recaudados producto de este esfuerzo de los CSIF y Church’s se destinarán para fortalecer los programas y servicios de la organización sin fines de lucro.

Los Centros Sor Isolina Ferré promueven el desarrollo integral del ser humano a plenitud con justicia, dignidad, respeto y amor. La organización se vale de la intercesión, la capacitación, la tecnología y la autogestión para brindar servicios directos a personas de todas las edades. CSIF ofrece programas correctivos y de prevención, desarrollo humano y desarrollo comunitario que brindan soluciones para enfrentar problemas como la deserción escolar, la violencia y el desempleo y la crisis económica. Los diferentes programas y servicios se ofrecen en 22 municipios, incluyendo la región de Ponce, diversos sectores de Guayama, San Juan y Canóvanas, así como otros pueblos de la Isla.

Sobre Church’s Chicken®

En Puerto Rico, Church’s® es operado por South American Restaurants Corporation; una compañía del Grupo Larrea, el cual maneja varias marcas de restaurantes en la Isla. El primer restaurante Church’s de la isla abre sus puertas en 1978. Puerto Rico es el único mercado en el mundo donde Church’s® ocupa la posición de líder en el segmento de restaurantes de pollo. Church’s® se distingue por sus presotas de pollo fresco empanadas al momento con el sabor único a chicharrón. También por el amplio menú de productos frescos de la más alta calidad preparados al momento y un alto compromiso con el buen servicio.

Padres y estudiantes defienden la UPR-Cayey Preparatory High School frente al Departamento de Educación

Cayey– Hoy, alrededor de 70 personas, entre padres y estudiantes de la University of Puerto Rico at Cayey (UPR Cayey) Preparatory High School claman frente al Departamento de Educacion (DE) por una respuesta a la propuesta presentada a la Secretaria de Educación, Dra. Julia Keheler; mediante la cual los padres y estudiantes proponen que la escuela especializada en idiomas se reunique en las facilidades del gimnasio de la UPR en Cayey y no en la Escuela Intermedia Urbana de Aibonito como propone el DE.

De acuerdo a la doctora Carmen González, actual directora del plantel escolar, “aún nadie ha atendido los reclamos de los padres y los estudiantes”.

Recientemente, el DE anunció el cierre de 179 escuelas, entre las que se mencionó la UPR Cayey Preparatory High School ubicada en el pueblo de Aibonito. No obstante, facultad y padres de estudiantes de este plantel quedaron sorprendidos ante la noticia ya que la escuela había presentado su Plan de Rediseño y alcanzado varios acuerdos con el DE.

“La UPR-Cayey Preparatory High School es centro de pre-práctica, práctica docente, servicio comunitario y espacio para internado laboral, es decir, es un proyecto social”, explicó el doctor Mario Medina Cabán, rector de la UPR en Cayey.

Según explicó la doctora Carmen González, “el pasado mes de abril, el Rector y el Decano de Asuntos Académicos de la UPR-Cayey y yo tuvimos una reunión con el Subsecretario de Educación, Dr. Eligio Hernández, ya que Keleher no se encontraba disponible. En la reunión se dialogó sobre el estatus de la alianza y de la posible venta del edificio en el que actualmente se ubica la escuela. Como resultado de la reunión se determinó que el proyecto de alianza colaborativa entre el DE y la UPR Cayey continuaría y se llegó a unos acuerdos”, expresó.

Entre los acuerdos que se establecieron en la reunión se encuentran:

Reescribir el documento de alianza, incluyendo claramente todos los detalles y aspectos administrativos relacionados con el manejo del presupuesto de la escuela. La creación de una cifra de cuenta para el presupuesto de la escuela. La preparación de un Plan de Trabajo que incluya la contratación de profesores de la UPR como “coaches” para trabajar proyectos de investigación y creación con los estudiantes, plan que ya se presentó a la Sra. Elsa Paz en Asuntos Federales.

La doctora González prosiguió a redactar el Plan de Rediseño para la unidad escolar luego de haber dialogado con el rector de la UPR en Cayey sobre la posibilidad de mover las facilidades de la escuela para el edificio del Gimnasio del recinto cayeyano.

