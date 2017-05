COMUNICADOS DE PRENSA – NOS ESCRÍBEN

Alta prevalencia de VPH anal en personas con lesiones anales en Puerto Rico

Así lo revela el estudio Virus del Papiloma Humano y lesiones anales intraepiteliales realizado por el Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR

San Juan– Ante el aumento de casos de cáncer anal en Puerto Rico y a nivel mundial el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR) creó en el 2014 la Clínica de Neoplasia Anal, la cual se especializa en el diagnóstico y tratamiento de lesiones pre-malignas, malignas y verrugas anogenitales, así como en investigación científica en esta área. La Clínica de Neoplasia Anal realizó la investigación Virus del Papiloma Humano y lesiones anales intraepiteliales con resultados importantes.

Según el estudio, que busca relacionar el Virus de Papiloma Humano (VPH) con el desarrollo de células pre-cancerosas anales en personas VIH positivas y negativas que asisten a la clínica, el 76.3% de los examinados fueron diagnosticadas con infección anal con algún tipo de VPH de alto riesgo; estos tipos del virus se asocian al cáncer de cérvix, vagina, vulva, orofaringe, pene y ano. La población VIH positivo participante en el estudio presentó mayor prevalencia de VPH (81.1%) en comparación con la población VIH negativo (51.9%), lo cual es consistente con el mayor riesgo de cáncer anal en personas con VIH.

Por otra parte, el 50% de los participantes del estudio presentaron lesiones de alto grado (HSIL), lesiones que se consideran pre-malignas ya que tienen una alta probabilidad de progresar a un cáncer. Dentro de la población VIH positiva se encontró una mayor prevalencia de HSIL ya que el 52.2 % de los participantes VIH positivo presentó este tipo de lesiones en comparación con un 37.8% de los participantes VIH negativos.

Al estudiarse la relación del VPH con las lesiones anales intraepiteliales, los hallazgos mostraron que en las personas VIH positivo, la prevalencia de VPH en el ano fue 59.5% en personas que no tienen lesiones anales y 95.4% en aquellas con HSIL. Entre personas VIH negativo, también fue mayor la prevalencia de HPV en el ano en personas con HSIL (76.5%) en comparación con las personas sin lesiones (33.3%).

“Estos hallazgos son muy importantes ya que evidencian que tanto en las personas VIH positivo como en las VIH negativo existe una fuerte asociación entre la infección anal con VPH y el tener lesiones anales de bajo y alto grado. Estudiar el rol del VPH en el desarrollo de lesiones anales y de su progresión a cáncer anal es esencial para entender la historia natural de esta malignidad y desarrollar mejores

De un Chef a Otro con Roland reconoce talento de estudiantes de artes culinarias

Compartimos nota de interés que beneficia estudiantes de la Universidad del Este (UNE). Recientemente se llevó a cabo el concurso De un Chef a Otro con Roland. La iniciativa dio la oportunidad a estudiantes del programa de Artes Culinarias de la José A. (Tony) Santana International School of Hospitality and Culinary Arts de la Universidad del Este de demostrar su talento. Participó un total de ocho estudiantes. Roland reconoció a dos de los ocho estudiantes participantes.

Les incluyo comunicado y fotos relacionadas. También te incluyo las dos recetas ganadoras por si entienden les beneficia.

– Ganador: Marlon Peña

– Ganadora: Krystal Motta

– Grupo: Otoniel Vélez, Krystal Motta, Marlon Peña, Felipe González, Fernando Ortiz, Maxwell Rosado, Roberto García y Caroline Colón

UPR-Aguadilla reconoce a estudiantes-atletas destacados durante las Justas LAI 2017

La actividad estuvo dedicada a la vida del Decano, Dr. Carlos Ruiz quien falleció el pasado martes

AGUADILLA- Con el propósito de reconocer a los estudiantes-atletas destacados durante las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 2017, la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPR-Aguadilla) celebró la Ceremonia de la Letra Insignia ayer, la cual estuvo dedicada al Dr. Carlos R. Ruiz Martínez, Decano Interino de Asuntos Académicos del recinto y catedrático del Departamento de Ciencias Naturales, quien falleció inesperadamente el pasado martes.

“En símbolo del orgullo que sentimos por el recinto de Aguadilla, queremos dedicar esta actividad en memoria del Dr. Carlos Ruiz Martínez quien fue ejemplo de la dedicación, el esmero y el entusiasmo; principios indispensables en la formación de un atleta”, expresó Luis R. González, director del Programa de Actividades Atléticas de la UPR-Aguadilla.

Durante las Justas LAI 2017, la UPR-Aguadilla obtuvo medalla de plata en Halterofilia en la modalidad de arranque dentro de los 62kg a cargo del estudiante atleta Axiel Villanueva, medalla de bronce en la modalidad de envión en los 94kg por el estudiante Jermy Crespo y una medalla de bronce en 52kg de Judo por la estudiante Karina González.

“Celebramos con mucho orgullo los logros de nuestros estudiantes atletas. Ellos son nuestro orgullo porque han dado la milla extra, quienes con su esfuerzo y dedicación han representado nuestro recinto dignamente y con excelencia”, expuso la doctora Migdalia González Guerra, Decana de Asuntos Estudiantiles de la UPR-Aguadilla.

Como parte de la actividad llevada a cabo en el Anfiteatro A-100 del recinto, se hizo mención de aproximadamente 245 estudiantes atletas del recinto, entre los que destacaron los 25 más valiosos. Además se reconoció la labor del Sr. Cecilio Crespo como Entrenador del Año. Crespo dirige el equipo de baloncesto femenino de la UPR-Aguadilla.

“Deseamos reconocer la ardua labor y la ejecución deportiva de nuestros atletas a través del año en sus actuaciones en la LAI. Me siento orgulloso de la gran demostración deportiva de los equipos que nos representan. Este año no solo se expresaron los más altos valores en cada deporte, por parte de los atletas y sus entrenadores, sino también que se sobrepasaron las expectativas de ejecución competitiva”, concluyó el director atlético.

PAGO DE HORAS EN EXCESO EN EL HOSPITAL DE BAYAMÓN

La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones sobre el contrato de servicios profesionales y consultivos otorgados a una compañía para administrar la Sala de Emergencias del Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau en la Región de Bayamón.

El Informe revela que la Compañía que administraba la Sala de Emergencia facturó y el Hospital le pagó 204 horas en exceso equivalente a $17,340, porque el Director Médico no prestó servicios en dicha capacidad. La Compañía también facturó y el Hospital le pagó 152 horas en exceso por servicios que el Director Médico no prestó ni como médico emergenciólogo ni como director médico. Además, la Compañía facturó y el Hospital pagó unos $12,500 mensuales por gastos administrativos que no estaban estipulados en el contrato.

La auditoría comenta que tras la selección y otorgamiento del contrato a la Compañía para administrar la Sala de Emergencias, esta solicitó que se enmendara el acuerdo porque de lo contrario no prestarían sus servicios al Hospital. Las enmiendas solicitadas, entre otras, consistían en eliminar el requisito de contar con enfermeras deTriage y permitir que el Director Médico pudiera ejercer al mismo tiempo como administrador y emergenciólogo. Al Hospital aceptar la enmienda de eliminar las enfermeras de Triage, benefició a la Compañía seleccionada sobre las otras ofertas ya que precisamente era uno de los requisitos de la Solicitud de Propuesta y una de las razones por la cual las otras ofertas fueron rechazadas.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2012 al 31 de julio de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Sec. Hacienda entrega proclama Semana Contador

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de PR celebró la Semana del Contador del 14 al 20 de mayo con actividades educativas y sociales para los colegiados. El martes 16 se celebró la Ceremonia Apertura donde se hizo entrega de la proclama y se realizó la dedicatoria de la semana a los colegiados en la Empresa Privada. También se entregaron los donativos anuales que otorga el Colegio de CPA. La entrega de la Proclama estuvo a cargo del Secretario del Departamento de Hacienda, Hon. Raúl Maldonado Gautier, en representación del Gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El presidente del Colegio, CPA Luis Zayas García recibió la proclama a nombre de todos los colegiados y agradeció al Secretario su participación.

Recinto de Ciencias Médicas capacita a profesionales de la salud en emergencias pediátricas

El Programa de Emergencias Médicas Pediátricas de la Escuela de Medicina celebrará su Vigésimo Simposio de Emergencias Pediátricas bajo el tema de Popurrí Pediátrico en el Ambiente Prehospitalario.

San Juan– Con el fin de orientar a profesionales de la salud en el manejo de emergencias en niños y adolescentes, el Programa de Emergencias Médicas Pediátricas (EMP) de la Escuela de Medicina (EDM) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), celebrará el Vigésimo Simposio de Emergencias Pediátricas bajo el tema de Popurrí Pediátrico en el Ambiente Prehospitalario.

La actividad, realizada en coordinación con el Programa de Preparación de Hospitales y Coordinación de Respuesta de Salud Pública del Departamento de Salud, contará con una serie de conferencias sobre el manejo inicial de quemaduras en pacientes pediátricos, estrategias de pre-intervención en casos de suicidio en adolescentes y la simulación pediátrica en el ambiente pre-hospitalario.

“El programa de EMP y la oficina de Bioseguridad están comprometidos con la educación, preparación y adiestramiento al personal de la salud que trabaja con la población pediátrica y, en esta ocasión, queremos compartir con este personal prehospitalario estrategias que mejoren su nivel de competencia”, indicó la doctora Milagros Martín de Pumarejo, directora de EMP.

Dentro de las actividades programadas también se encuentra el conversatorio Visualización para Fortalecer el Sistema de Emergencias Médicas en Puerto Rico, donde expertos discutirán estrategias para fortalecer el sistema de emergencias médicas en el país.

“Los niños no son adultos pequeños. Nuestros niños y adolescentes son nuestro mayor tesoro. Es compromiso de todos estar preparados ante una situación de emergencia”, indicó la pediatra.

El Vigésimo Simposio de Emergencias Pediátricas se celebrará el viernes, 19 de mayo en el Centro Criollo de Ciencias y Tecnología del Caribe, C3Tec, en Caguas.

El Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Carlos Ruiz Cortés convoca a la conferencia de prensa sobrePrimer Puerto Rico’s International Folk Fest 2017 junto al Concilio Internacional de Organizaciones de Festivales Folklóricos y Artes Popular, conocido por sus siglas como CIOFF®. La CIOFF® es una organización ONG acreditada por la UNESCO que tiene como objetivo identificar, preservar y promover las diversas corrientes culturales del Mundo a través de intercambios, foros, exposiciones y festivales tradicionales de danza y música. Este concilio tiene presencia en más de 100 países del mundo a través de Secciones Nacionales CIOFF® promueve el intercambio cultural (música, danza y artesanía) entre países para incentivar la economía local a través de la creación de eventos multitudinarios que reciban artistas de todos los rincones del mundo y motiven tanto el turismo cultural de personas locales como visitantes internacionales.

Actualmente nuestra Sección Nacional CIOFF®, está colaborando con la organización del Puerto Rico’s International Folk Fest. El P.R.I.F.F se celebrará en PR del 8 al 18 de junio de 2017. Este será el Primer Encuentro Internacional de Culturas acreditado por CIOFF en la isla para el cual han confirmado su asistencia de delegaciones de África, Italia, Panamá, México, Estado Unidos, Turquía, Polonia, Eslovenia, India, Letonia y Colombia. Estos 11 países traerán consigo un despliegue de cultura nunca antes visto en P.R. Será un evento libre de costo y accesible para todo el público visitante, que tendrá una duración de 10 días donde todo el país disfrutará de una variada oferta cultural que contempla espectáculos de música y danzas internacionales, Feria Artesanal Mundial, Festival Gastronómico, talleres de juegos tradicionales del mundo, talleres de danzas folclóricas del mundo así como foros y conferencias sobre el PCI. Este encuentro mundial dará la vuelta a toda la Isla y tendrá como sede oficial la Región Porta de Sol.

Viernes, 19 de mayo de 2017 – 11:00 AM – Anfiteatro del Archivo General de Puerto Rico

Avenida Constitución #500, Puerta de Tierra, San Juan

Martes, 23 de mayo de 2017La Legislatura Municipal y el Gobierno Autónomo de Mayagüez

le invitan a la

LECTURA DEL MENSAJE DE PRESUPUESTO

PARA EL AÑO FISCAL 2017 – 2018

Por el alcalde de Mayagüez

HON. JOSÉ GUILLERMO RODRÍGUEZ

El mensaje se llevará a cabo en el Teatro Yagüez, el martes, 23 de mayo de 2017, a las 6:00pm