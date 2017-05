Colectivo Nacional Todos Somos Pueblo requiere nombramientos para Junta de Gobierno de UPR

SAN JUAN – El Colectivo Nacional Todos Somos Pueblo solicitó el sábado al gobernador Ricardo Rosselló y a la Legislatura que con prontitud llenen las vacantes en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), para buscar poner fin a la huelga.

“Agilicen el proceso de confirmación de las personas identificadas para formar parte de la Junta. Obviamente, si el gobierno de Puerto Rico desea con honestidad que se reabran los portones de nuestra universidad, entonces debe hacer todas las gestiones necesarias, particularmente la Legislatura, y con tal premura como para que haya “quórum” en la Junta y se consideren los pre-acuerdos asumidos hasta el momento. De manera, que las clases se pueden iniciar tan pronto el gobierno y la Junta cumplan con lo que les corresponde; pues los estudiantes ya han cumplido con su parte”, puntualizó mediante declaraciones escritas el padre Pedro R. Ortiz, portavoz del Colectivo.

“Tal parece que en Fortaleza y en la Legislatura no tienen prisa porque ellos han expresado que eso del nombramiento de nuevos miembros para la Junta, seguirá en la Legislatura su trámite ‘ordinario’ de nombramientos. No quiero ser ‘profeta de la calamidad’, pero me da la impresión que esa notable ‘paciencia’ es ‘estancamiento’ en medio de una crisis tan aguda, puede terminar con la no ratificación de lo acordado en el comité de dialogo por parte de la junta. Ojalá y me equivoque porque soy el primero que confía en que solo el dialogo ético será la llave que abra los portones de nuestra Universidad”, añadió.

De otro lado, el Colectivo reconoció las gestiones hechas por los estudiantes en huelga y su determinación de ratificar los pre-acuerdos del proceso de diálogo.