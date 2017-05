Choque de filosofías, la reunión entre los estudiantes y la JCF

SAN JUAN – Los estudiantes que se reunieron el miércoles con los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) no quedaron conformes con las explicaciones del ente regulador creado por la ley federal PROMESA.

En mi opinión, ellos no han hecho los estudios necesarios y no han realizado los estudios necesarios para poder implementar un recorte de esta magnitud. Se le preguntó directamente sobre el recorte de 450 millones de dólares, y nos dijeron que viene porque hay que recortar en Salud, en Retiro y como el siguiente renglón grande es la Universidad de Puerto Rico, pues hay que recortar 450 millones de dólares. Fue todo genérico y no hubo datos específicos. Definitivamente, no estamos satisfechos con las respuestas de la Junta de Control Fiscal”, dijo la presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, Wilmarí de Jesús Álvarez, a su salida de la reunión.

A juicio de los estudiantes, los integrantes de la JCF desconocían que en Puerto Rico que el 45 por ciento de los ciudadanos vive bajo el nivel de pobreza; que se creó un Comité ciudadano para la Auditoría de la Deuda; no tenían proyecciones del impacto en los recortes en Salud y el acceso a la UPR; la ley habilitadora de la UPR y la situación de la Escuela de Artes Plásticas, quienes recibieron un recorte en su presupuesto de un 30 por ciento.

Los integrantes de la JCF reiteraron que el recorte de 450 millones de dólares, no es negociable.

El presidente de la JCF, José Carrión, tercero, manifestó que quedó impresionado con la reunión.

“Hay un problema filosófico. Ellos tienen una visión particular de que es para ellos la Universidad. Nosotros le manifestamos que nuestra visión es que debe ser una Universidad de Estado, parecida a los estados del norte. Y que, por lo tanto, las soluciones que estamos buscando son parecidas a las que esas universidades han hecho en el pasado”, mencionó Carrión tercero al culminar la reunión.

Sobre las propuestas que presentaron los estudiantes, declaró que no hablaron en concreto sobre ninguna, no obstante, le corresponde a la Legislatura y no a la Junta pasar juicio sobre ellas.

“Muchos de los sectores que ellos plantean tocar se han tocado a través de impuestos”, expresó Carrión, tercero.

Finalmente, hizo un llamado a los estudiantes para que culminen la huelga y abran los portones.

“Por favor, regresen a estudiar y gradúense”, sentenció.

Además de Carrión tercero, participaron en la reunión, Ana Matosantos, David Skeel y la directora ejecutiva, Natalie Jaresko.