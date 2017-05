Celebrarán campaña #YoCompartoLoBueno

SAN JUAN – El martes 30 de mayo se celebrará el Día de Yo Comparto lo Bueno, una convocatoria ciudadana a solo subir a las redes mensajes positivos y a realizar buenas acciones y publicarlas con fotos o video con el #YoCompartoLoBueno.

La idea de esta campaña surgió por la intolerancia, expresiones irrespetuosas y el negativismo que se percibe en las redes sociales.

“Los diversos issues que vivimos nos han dividido y han provocado expresiones lamentables en las redes sociales. Pensamos que lo negativo se contrarresta con lo positivo. Así surgió la idea de esta campaña en la que han colaborado mis compañeras de trabajo en Upfront Communication y varios estudiantes del área de la comunicación”, explicó en declaraciones escritas Idia Martínez, presidenta de la firma.

El movimiento ha ido creciendo durante las pasadas tres semanas y miles de personas y decenas de organizaciones se han unido de una forma u otra al esfuerzo.

“El martes 30 de mayo estaremos realizando buenas acciones durante todo el día, muy en particular una actividad para llevar alegría a 200 envejecientes provenientes de toda la Isla, que disfrutarán de la película Going in Style, gracias a la contribución de Caribbean Cinemas, World Films y Plaza Las Américas. Quisimos que la actividad fuera para personas de la tercera edad, ya que reconocemos que muchos de ellos necesitan compañía y ratos de sano esparcimiento. Qué mejor, que realizar una buena acción para el beneficio de ellos.”, explicó Martínez.

Según indicó, otras empresas se han unido para viabilizar esta actividad, como MMM, Starbucks, Goya y Soft & Creamy, quienes proveerán camisetas, café, pop corn y mantecado para los participantes.

“Este es un movimiento que no se limitará a un solo día, pero quisimos dirigir el esfuerzo a una acción específica, que es demostrando concienciación y respaldo mediante acciones y expresiones positivas mañana, 30 de mayo. Invitamos a todos a seguir nuestra página en Facebook, para que se mantengan al tanto de otras iniciativas que realizaremos”, concluyó Martínez.