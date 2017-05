Cámara de Representantes cuestiona supuesta falta de comunicación del DE por cierre de escuelas

EL CAPITOLIO -El presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes, Guillermo ‘Guillo’ Miranda Rivera, cuestionó el viernes el que la secretaria de Educación, Julia Keleher, no comunicara el cierre de las 184 escuelas.

“Este anuncio de hoy nos toma por sorpresa. La realidad es que los canales de comunicación con la Secretaria (del Departamento de Educación) no han sido los mejores. Ella no ha hecho un esfuerzo por mantener informada a esta Cámara de Representantes de las acciones que estaba tomando. Hoy es que nos enteramos, por medio de la prensa, de la intención de cerrar 184 escuelas y desplazar a 27,000 estudiantes. Nunca se nos dijo la cantidad de escuelas o se nos mostró la lista de planteles a ser cerrados. Mucho menos de cuantos estudiantes serian impactados”, indicó Miranda Rivera en declaraciones escritas.

“Como Director de Escuela que soy, esta acción de hoy dicta mucho de lo que esperaríamos. Aquí no se ha hablado de si existe o no la necesidad de consolidar escuelas, se está hablando de la falta de comunicación que hay. Entiendo que como Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, como Director y maestro de profesión que soy, la manera en que nos enteremos de esta acción de cerrar escuelas no fue la mejor. Definitivamente que no hubo comunicación”, añadió el legislador.

Por otra parte, el representante también le exigió a la titular del Departamento de Educación que presente un plan concreto y viable para evitar que dichas escuelas cerradas se conviertan en ‘elefantes blancos’.

“Esperamos que el Departamento de Educación tenga un plan real y viable para trabajar con estas escuelas que planifica cerrar. La pasada administración hizo un desastre con esto. Al día de hoy, todavía el gobierno está pagando deudas de electricidad y agua de escuelas que llevan casi dos años cerradas por la incompetencia de varios funcionarios”, concluyó.