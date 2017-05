California le tiende la ‘alfombra roja’ a México en la era Trump

El deterioro de la relación bilateral ante las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han despertado la preocupación en California de que los mexicanos —que representan la primera nacionalidad en visitantes— dejen de viajar este estado.

El alcalde de Anaheim, Tom Tait —integrante de la comitiva de autoridades y líderes de la industria turística californiana—, resaltó que más allá del intercambio comercial entre los mexicanos y California, está el fuerte vínculo formado por familias y amigos, mismos que se han visto amenazados la era Trump.

“No queremos que eso pase, no quisiéramos que los mexicanos piensen que no queremos que vengan a California o a ., que de alguna manera piensen que no son bienvenidos. Este viaje es para enviar un mensaje claro de que los mexicanos no solo son bienvenidos sino que queremos tenderles una alfombra roja para invitarlos”, dijo a Expansión durante una visita a México para promover los viajes a su estado y ciudad.

“Incluso con mis mejores amigos, a veces olvido hacerles saber el significado y la importancia de nuestra amistad, lo doy por sentado. Es lo que pasa hoy, de eso se trata este viaje, decir a nuestro gran amigo que es México qué tan importante es la relación para nosotros en California. Particularmente hoy es importante para las ciudades y estados en el país ( .) decirle al pueblo de México que una relación fuerte y cercana es valorada”, abundó Tait.