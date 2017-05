Artista René Pérez exige al gobierno que audite la deuda del País

SAN JUAN – El artista René Pérez, quien era parte del grupo Calle 13, exigió el lunes al Gobierno de Puerto Rico que auditen la deuda antes de realizar cualquier movimiento para tratar de salvaguardar la economía del País, en medio del paro nacional convocado el primero de mayo, Día de los Trabajadores.

“Para mí esto no es una manifestación político partidista. Esto es una manifestación de un pueblo, no lo politicen. Aquí están invitados tanto los populares, independentistas, estadistas, todos están invitados. No es en contra de su partido, es a favor de que el gobierno saque fuerza y le haga frente a la Junta de Control Fiscal que tan injusta es”, manifestó.

“Por último, que auditen la deuda. Es un mensaje básico. A los que están en contra de que la auditen, le digo, si ellos hacen negocio, saben el orgullo que representa el que por lo menos auditen la deuda. Yo no haría ningún negocio sin entender lo que se trata, sin tener los números al frente. Si le sumamos el valor intangible que ha tiene ser una colonia por más de 100 años, serían billones y billones de dólares lo que nos deben (el Gobierno) a nosotros. Al gobernador de Puerto Rico(Ricardo Rosselló Nevares) que se ponga bravo y que se atreva a auditar la deuda”, sentenció.

Catalogó como “injusto” los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF) a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de más de 450 millones.

“La educación es fundamental para el desarrollo de todos los países. Mi papá me enseñó también a protestar y a luchar por los derechos de los trabajadores. A los Policías que se porten bien y que sepan que si ellos se van a huelga, los vamos a defender también porque también son empleados públicos”, declaró.

Organizaciones sindicales de trabajadores junto a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se unieron al paro nacional este lunes primero de mayo frente a la sede de la Junta de Control Fiscal (JCF) en la Milla de Oro.

Los reclamos son en oposición de la recién aprobada Ley 938, que impacta directamente los beneficios de empleados gubernamentales y en contra de los recortes impuestos por la JCF y a los recortes presupuestarios a la UPR.