Aponte Hernández alega que rechazo a Plan Tennessee es por miedo a que desaparezca el PPD

SAN JUAN- El presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, argumentó el sábado que la aprobación del Proyecto de la Cámara 876, mejor conocido como “El Plan Tennessee”, asusta a los miembros del Partido Populares Democrático (PPD) porque con el mismo se acerca el final del Estado Libre Asociado (ELA) y de esa colectividad.

“Quienes critican esta medida lo hacen porque tienen miedo de perder su finquita particular, la colonia. La Comisión de Igualdad, creada bajo este proyecto, tiene como objetivo primordial el hacer respetar en la capital federal los resultados de la consulta de estatus de 2012, así como los que tendremos en apenas tres semanas. Armados con esos resultados es que lograremos la admisión de Puerto Rico como el estado cincuenta y uno de la nación. Eso es lo que tiene temblando al liderato del Partido Popular”, sentenció mediante declaraciones escritas el también expresidente de la Cámara de Representantes.

Sobre las criticas levantadas por el presidente del PPD, Héctor Ferrer Ríos, cuestionando la valides del plebiscito de estatus del 11 de junio, ante la aprobación del P de la C. 876, Aponte Hernández, insistió en los ataques a la oposición.

“Sabíamos que venían por esa línea porque sencillamente no tiene ninguna razón válida para oponerse al plebiscito que no sea su deseo (Ferrer Ríos), así como el deseo del liderato del PPD, en mantener la inmoral colonial. Se les pidió que se expresaran sobre el proyecto y no fueron quienes de presentar su ponencia. Estas son las mismas personas que han esclavizado a todo un pueblo a la pobreza. Todos sabemos que la raíz de nuestros problemas estriba en las condiciones políticas que enmarcan nuestra relación con los Estados Unidos. Este proyecto, unido con los resultados del 2012, y los que esperamos el 11 de junio, serán la puerta hacia la admisión de Puerto Rico. No me cabe la menor duda que es por eso que el PPD salió a criticar esta medida”, añadió el representante del Partido Nuevo Progresista.

La pieza legislativa que ahora pasa al Senado crea la Comisión de la Igualdad, compuesta por dos senadores y cinco representantes, y la cual tiene como propósito primordial comparecer al Congreso y la Casa Blanca representando los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

“Esto será casi inmediato. Al tener los resultados del plebiscito, entendemos que no más tarde de julio estará conformada esta histórica Comisión que, al igual que en el pasado se hizo con siete territorios, buscará los mejores intereses de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico garantizando la admisión. El miedo del PPD es que saben que, con esto, los días de la colonia están contados”, finalizó diciendo Aponte Hernández.