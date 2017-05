Ante la Comisión de Gobierno discusión sobre traspaso de terreno a Casa Pueblo

EL CAPITOLIO – La Comisión de Gobierno consideró el viernes, la Resolución Conjunta de la Cámara 28, para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) transfiera por el valor nominal de 1.00 dólar al gobierno municipal de Adjuntas, la titularidad de la Escuela Elemental Washington Irving, ubicada en el centro urbano de ese pueblo.

El presidente de la Comisión, el representante Jorge Navarro Suárez, anticipó que la pieza podría sufrir enmiendas sustanciales para incluir también como propietaria del inmueble a la organización sin fines de lucro y de autogestión comunitaria, Casa Pueblo.

El director de Casa Pueblo, Alexis Massol González, explicó que hubo un acuerdo a esos efectos el pasado 16 de febrero, producto de “una reunión que sostuvieron el alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea, y directivos de Casa Pueblo. Fue acogido favorablemente por el representante del Distrito 22 (Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya), Michael Abid Quiñones Irizarry”.

Massol González planteó que hace 15 años, Casa Pueblo está trabajando en sus proyectos. Además, que ha restaurado el plantel que data de 1903 y que, por su trabajo de mejoras y ampliación, ha sido declarado patrimonio histórico.

“Hemos invertido 100,000 dólares provenientes de ingresos propios de nuestros proyectos y donativos. Remodelamos el edificio. Tiene energía solar, se taparon filtraciones y removimos asbesto. Construimos un auditorio de 100 butacas, un laboratorio de ecología, un salón de música y galería de arte. Además, Casa Pueblo ha servido como centro de investigación y estudios para alumnos del sistema de la Universidad de Puerto Rico e instituciones académicas de Estados Unidos. El que quiere puede ir allí y ver lo que se hace. Tenemos un compromiso con el país, especialmente con Adjuntas”, explicó el ingeniero civil y ambientalista en declaraciones escritas

Entretanto, funcionarios del DTOP sostuvieron que Casa Pueblo no está en el listado de 179 escuelas bajo su custodia, que se desalojarán este año, y que aún están levantando un inventario de cuántas están en desuso, con el fin de colocarlas a la venta.

Incluso, la ayudante especial del secretario del DTOP, Miriam Stephan, comentó que el traspaso por ley no puede ser gratuito, aunque se puede vender a Casa Pueblo si la organización lo solicita. Massol González dijo que estaría dispuesto a comprar la propiedad, siempre y cuando el precio sea razonable.

A tal efecto, el representante Navarro Suárez señaló que en el caso de la Escuela no hay problemas, por los acuerdos llegados. Indicó que ahora la discusión se centra en los casos posteriores que puedan surgir con lo que es una propiedad en desuso y cuál es el trámite correspondiente que se tiene que llevar a cabo para que una persona en particular la pueda solicitar.

Amplió, que muchas de las personas interesadas en propiedades en desuso abogan a la legislatura por ayuda y tienen el beneficio de que se le puedan traspasar por el precio nominal de 1.00 dólar. Sostuvo que en el pasado, trabajó una medida en Aguas Buenas de la Escuela Santa Clara, donde la comunidad adquirió la propiedad mediante una propuesta. Esta ya está alquilada, generado ingresos, y es autosustentable.

“La discusión hoy es para saber qué se va a hacer con las escuelas que se van a declarar en desuso para agosto y el trámite que conllevaría. Trascendió que el DTOP tiene que clarificar qué se interpreta como ‘desuso’, porque el hecho de que no se esté dando clase, no implica que es una escuela en desuso, pues se está utilizando para otros fines, aunque no para el fin de dar clases del Departamento de Educación. La Ley no es clara”, asentó.

El legislador finalmente se expresó a favor de que en el caso de estas propiedades solicitadas por entidades sin fines de lucro, se busque la manera de venderlas al precio nominal de $1.00. “De esta manera serían autosuficientes. Lo que ayudaría tanto al gobierno estatal como al municipal”.