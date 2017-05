Alcaldesa solicita destitución de rectora del Colegio Universitario de San Juan

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, sostuvo el lunes en el Colegio Universitario de San Juan, una reunión con la Junta de Síndicos y le solicitó al amparo del Reglamento de la institución en su artículo 18, la destitución de la rectora Haydeé Zayas.

“Me he comunicado con el representante Víctor Parés para agradecerle el haber traído a mi atención la situación que se ha ventilado en los medios en estos últimos días. El respeto a la autonomía universitaria me lleva a distanciarme del día a día de dichas operaciones por lo que estaba ajena a esta desafortunada recomendación que fue evaluada en la Junta de Síndicos el pasado marzo del año en curso. Sin embargo, nada excusa el que no se siga la política pública municipal de que la educación es un servicio esencial”, expresó la alcaldesa en declaraciones escritas.

“El representante Víctor Parés, los estudiantes y la gente de San Juan tienen que tener claro que en esta administración la educación es un servicio esencial. Yo no digo una cosa y hago otra. Yo cumplo mi palabra. Por lo tanto, le he pedido a la Junta del Colegio la destitución inmediata de la rectora tal y como le había expresado en una conversación la semana anterior en la que participó el presidente de la Junta. En San Juan vamos a proteger a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y a los del Colegio Universitario”, añadió.

La alcaldesa le expresó además a la Junta de Síndicos que si alguno no compartía la política pública de que la educación es un servicio esencial, y que no habrá alza en ningún renglón de los costos al estudiantado, tendrían hasta el martes a las 8:00 de la mañana para presentar su renuncia.

“Tomando en consideración el trabajo que ha hecho la Junta, si rehúsan asumir su responsabilidad de proteger la educación como un servicio esencial y: 1- destituir a la Rectora Haydeé Zayas y 2- por escrito dejar meridianamente claro que no habrá aumentos, estaré ejerciendo la prerrogativa reglamentaria que me corresponde destituyendo a la Rectora y aceptando la renuncia de todos los miembros de la Junta de Síndicos del Colegio Universitario”, sentenció.