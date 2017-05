Alcaldesa de San Juan insiste los fondos en el BGF de los municipios no le pertenecen

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo el lunes, que el dinero que se pretende usar en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), bajo un acuerdo con algunos bonistas, no le pertenece a esa entidad, sino a los municipios.

“Este dinero, con el que parece contar el BGF para resolver su problema, no le pertenece. Lo he dicho desde el cuatrienio pasado. Por eso junto a otros municipios dimos la batalla para que se cumpliera con la Ley y se estableciera una cuenta especial – un Fideicomiso – donde el dinero que usan los municipios para dar servicios no se mezclara con el dinero del Gobierno Central. Después de todo, no son los municipios los que han quebrado el Banco. Son las malas decisiones de pasadas administraciones como la de otorgarle a la Autoridad de Carreteras prestamos por la suma de 2,000 millones de dólares sin fuente de repago. Todos los prestamos municipales, todos, tienen fuente de repago, están al día y están pre-pagados por un año. Eso es así en los 78 municipios de Puerto Rico”, dijo Cruz Soto en declaraciones escritas.

“Este dinero, les pertenece a los ciudadanos de San Juan y es con este dinero que se proveen parte de los servicios que merece y recibe nuestra ciudadanía. Con la contratación de la Firma Chadbourne & Parke damos un paso para continuar el dialogo, y dejamos las puertas abiertas para explorar otros caminos en caso de que el dialogo pretenda producir resultados buenos para el Gobierno Central y malos para nuestra gente”, añadió.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, informó sobre un acuerdo al que han llegado algunos bonistas del BGF con dicha entidad.

“El acuerdo nos tomó por sorpresa. Mucho más nos tomó por sorpresa el reclamo de transparencia en la gestión gubernamental. No se cumple con el requisito de transparencia meramente se informa la toma de una decisión donde aparenta tratarse a todos por igual. Más que ofrecer respuestas, pone en evidencia grandes interrogantes, algunas que ser(án) contestadas en los próximos días, una vez se puedan evaluar todos los detalles de la propuesta transacción. Una cosa parece estar totalmente clara: nuevamente el BGF está tratando de resolver sus problemas financieros quitándole recursos a los municipios. No acaban de entender que son los ayuntamientos los que están más cercanos a los problemas de la gente”, señaló la alcaldesa.

“A petición del BGF, hace varias semanas, un representante del Municipio de San Juan se reunió con varios representantes del BGF. La discusión dada en esa reunión informal, no se materializo en una propuesta formal escrita. La semana pasada, el 9 de mayo para ser exacta, le informe vía comunicación escrita al presidente del BGF, Christian Sobrino, que el Municipio de San Juan había contratado los servicios de la Firma Legal Chadbourne & Parke con oficinas en Nueva York, entre otras. Dicha firma cuenta con una vasta experiencia en el área de la restructuración de deudas. De hecho, fue una de las que participo en el proceso de quiebra de la Ciudad de Detroit. En dicha correspondencia, solicitábamos al presidente Christian Sobrino una reunión formal con nuestros representantes financieros y legales. Dicha reunión está pautada para (el) martes, 16 de mayo”, indicó.

Señaló que sus abogados evalúan la relación contractual financiera entre el BGF y el Municipio de San Juan para así evaluar posibles cursos de acción dirigidos a salvaguardar los depósitos y recursos del Municipio.