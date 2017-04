UTIER denuncia que acuerdos de bonistas de la AEE van en contra de los abonados

SAN JUAN – La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), considera que los recientes acuerdos de los bonistas van en contra de los abonados de la corporación pública.

Específicamente el colectivo indicó que dos acuerdos de reestructuración tanto de Lisa Donahue, como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) con el grupo que representa al 70 por ciento de los bonistas debido a la deuda de 9,000 millones de dólares que adeuda la corporación.

“Ambos acuerdos son malos. Los dos implican aumentos en la factura de luz para pagar a los bonistas. No podemos caer en el engaño de querer comparar cual de esos dos acuerdos es el mejor, porque ninguno lo es. Tanto la ex oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, como el gobernador Ricardo Rosselló se han empeñado en complacer a los bonistas. Sin embargo, el peor caso es el del Gobernador, que ha actuado como mediador y no como defensor del pueblo que lo eligió y al que se supone que él represente”, señaló en declaraciones escritas el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo.

Igualmente el Presidente de la UTIER enfatizó en que “en ambos acuerdos no hay una reducción en el principal de la deuda, cuando en otros países ha habido reducción de sobre el 30 por ciento del total de lo adeudado. En nuestro caso, de lo que se habla es de una reducción de apenas un 15 por ciento en el servicio de la deuda y no del total de la deuda. Esa situación la empeora con el hecho de que somos colonia de Estados Unidos y no podemos decidir como pueblo como enfrentar esta situación y bajo qué condiciones. Decide por nosotros una Junta de Control Fiscal y un gobierno local sometido a esa Junta.

El dirigente obrero destacó además la importancia de insistir en auditar la deuda. “Cada vez son más los sectores que reclaman al gobernador auditar la deuda. Nosotros insistimos en que es medular esa auditoría, lo que nos permitirá conocer por qué se tomó prestado tanto y para qué se utilizó ese dinero”, concluyó.