Rectora de Utuado rechaza versión de comandante de área, sobre presencia policiaca

SAN JUAN – La rectora del recinto universitario de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, Raquel Vargas, rechazó el jueves que la Policía esté de alguna forma destacada en la institución universitaria, como consecuencia de la huelga decretada por los estudiantes en Asamblea.

“Si tuvimos un incidente con una profesora, que es de Rio Piedras y a la misma vez es estudiante por mejoramiento profesional de tecnología agrícola, que llegó con su esposo y estacionó el carro en el mismo medio y dijo que no lo iba a mover. Por lo cual, se llamó a la Policía”, alegó la rectora en conferencia de prensa.

“En ningún momento la Policía ha entrado. La Policía da vueltas rutinarias en el área, pero no está entrando, ni está autorizada a entrar. La Policía no es la que decida quién entra o no. Eso lo decide la barricada que pusieron los estudiantes frente a los portones abiertos que tenemos”, añadió.

Admitió que los portones están abiertos y amarrados con candados y cadenas para evitar que los estudiantes los cierren.

En un informe de la Policía, la comandante del Precinto de Utuado, teniente Felipe Lugo Mercado, informó que tanto él como agentes del Precinto, se encontraban en la UPR de Utuado “para garantizar la seguridad y el orden en el lugar”.

Aviso- Manifestación de estudiantes en Utuado

A eso de las 3:30 de la madrugada de hoy, el comandante del Precinto de Utuado, el teniente Felipe Lugo Mercado, informó a Centro de Mando sobre una manifestación de varios estudiantes en los predios de la entrada de la Universidad de Puerto Rico La Montana en Utuado en la carretera #123.

Según la información ofrecida, la paralización del recinto es uno de los varios que ya se han unido a la huelga indefinida como protesta para evitar los recortes millonarios al presupuesto de la institución universitaria.

En estos momentos los portones de la universidad se encuentran bloqueados con bambús, sillas y paletas de madera para evitar el paso al recinto.

Al momento, es pasiva la manifestación. Por su parte, en el lugar se encuentra el teniente Lugo Mercado y agentes del Precinto de Utuado para garantizar la seguridad y el orden en el lugar.

Más adelante se estará ampliando esta información.

Presidenta interina rechaza solicitud de renuncia de estudiantes y profesores UPR

SAN JUAN – La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández Hernández rechazó el jueves la solicitud de renuncia aprobada por los estudiantes y los profesores en sendas asambleas.

“Uno no abandona el reto en tiempos difíciles. Entiendo que yo soy producto de la Universidad, llevo muchos años trabajando en la Universidad y en este momento entiendo yo que mi mayor compromiso es estar aquí dando el frente y viabilizando los mayores esfuerzos de diálogo y que la universidad se mantiene operando”, dijo Fernández Hernández en conferencia de prensa.

“Este es un momento bien difícil para todo Puerto Rico. Yo he asumido ese compromiso y estoy disponible para seguirlo cumpliendo. No es una gestión fácil recibir el reclamo de estudiantes que no puedan reconocer la gestión de esta servidora que estamos haciendo el máximo posible”, añadió.

Fernández Hernández rechazó además que a pesar de que varios recintos se encuentran paralizados por los estudiantes, el sistema universitario esté inoperante.

“Hay una manifestación de los estudiantes, pero eso no implica – en este momento- que la unidad ha perdido su control”, expuso la presidenta interina.

Según Fernández Hernández, los recintos de Ponce, que lleva 13 días intermitentes de paro y Río Piedras con 8 días son los que enfrentan pérdidas significativas de calendario académico.

Insistió en que no se contempla solicitar la intervención de la Policía.

En la conferencia de prensa, participaron los rectores de los siete recintos en los cuales se apoyó el voto de huelga. Los regentes admitieron que los estudiantes son los que mantienen el control de los portones y en algunos recintos, a través del diálogo, se ha logrado acceso a ciertas personas a realizar algún tipo de trabajo.

El recinto de Carolina, todavía no ha comenzado la huelga. Se supone que el proceso huelgario inicie el 12 de abril.

Profesores universitarios rechazan no cobrar por huelga UPR Escrito por Alex Fernández Rivas

SAN JUAN – El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), José Rivera Caballero, rechazó el jueves la propuesta de que los empleados de la universidad del estado no cobren su salario mientras se mantiene la huelga decretada por estudiantes en Asamblea Nacional.

“Históricamente lo que ocurre es que el semestre se reorganiza a través del calendario y a nosotros nos pagan por horas contacto. Sino las trabajamos ahora, las vamos a trabajar más tarde”, expresó Rivera Caballero en conferencia de prensa.

“Yo entiendo que el argumento no se sostiene. Tampoco nos preocupa porque ninguna huelga ha conllevado que se pierda algún semestre o que se pierdan acreditaciones. Ese es el librito que están sacando siempre”, añadió.

El miércoles la APPU celebró en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Carolina una Asamblea Extraordinaria en la que aprobaron un plan de acción que, entre otras cosas, incluye un paro para el primero de mayo.

Asimismo acordaron promover y auspiciar diversas campañas de boicot económicos a banco y empresas supuestamente responsables del endeudamiento y promoción de políticas de austeridad para pagar a los bonistas.

Además se acordó pedir la renuncia de la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández Hernández.

En una Asamblea Estudiantil Nacional que se extendió por 12 horas, los estudiantes aprobaron, además del voto de huelga, que se haga la auditoría de la deuda; una moratoria a los pagos de la deuda; cero recortes a la UPR; que no se penalice a los estudiantes por cerrar los recintos y que el país se solidarice con el estudiantado.

Estudiantes UPR alegan las protestas ablandan a la JCF

SAN JUAN – Portavoces del movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico alegaron el jueves que las acciones tomadas “han movido” al gobierno y a la Junta de Control Fiscal (JCF).

“A los que pasaban que la Junta de Control Fiscal era intocable, nosotros con cuatro días pudimos bajar a los dioses del Olimpo y le pedimos al país que no nos deje solos en este movimiento que apenas comienza y lograr que la Junta de Control Fiscal empiece a negociar y ceder a nuestros reclamos”, dijo el estudiante Gabriel Díaz en conferencia de prensa.

Díaz insistió en la necesidad de que los sindicatos se unan al estudiantado luego de la aprobación de una huelga en 8 de los 11 recintos.

“Que tomen el ejemplo de los estudiantes que estamos demostrando que con la lucha si se consiguen frutos y los invitamos a unirse al proceso”, añadió.

Se supone que los estudiantes se reúnan con parte de la JCF en algún momento entre el 10 al 17 de abril.

“Yo creo que si algo se vio claro y contundente fue el compromiso del estudiantado con no solamente defender el acceso a una educación pública y de calidad, sino el acceso a servicios básicos que todo ciudadano se merece. Nos espera una lucha larga”, expresó por su parte, la estudiante Mónica Flores.

