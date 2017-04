Trump reacciona al lanzamiento norcoreano con un guiño a Pekín

El vicepresidente, Mike Pence, viaja a Corea del Sur y abordará la escalada de tensión. “La provocación de esta mañana del Norte es simplemente el último recordatorio de los riesgos que encara cada uno de vosotros cada día”, dice en Seúl.

Unas 12 horas después y en su cuenta de Twitter, Donald Trump reaccionó al lanzamiento balístico fallido de Corea del Norte con tono moderado y un gesto hacia la colaboración con China, aunque admitiendo abiertamente que sus ataques en el terreno económico van a estar muy ligados a lo que ocurra con el frente norcoreano. “¿Por qué llamaría yo a China manipulador de moneda cuando trabajan con nosotros en el problema norcoreano? ¡Veremos qué pasa!”, dijo Trump en su mensaje. Trump defendió además el mayor gasto militar asegurando que “no hay elección”.

También aprovechó para criticar las manifestaciones en varias ciudades del día anterior, que reclamaban que haga pública su declaración de la renta, algo que han hecho todos los candidatos presidenciales salvo él. “Alguien debería mirar quién paga esas pequeñas protestas. ¡Las elecciones han terminado!”, recalcó.

La acción norcoreana ha coincidido con el viaje del vicepresidente, Mike Pence, por Asia, justo en ruta hacia Corea del Sur precisamente para analizar diferentes oopciones con las que responder al cada vez más amenazante programa nuclear norcoreano. “La provocación de esta mañana del norte es simplemente el último recordatorio de los riesgos que encara cada uno de vosotros cada día”, dijo Pence en un encuentro con de militares estadounidenses de una base en Seúl.

Antes del lanzamiento fallido, el régimen de Pyongyang había sacado unos cuantos misiles a pasear por las calles de la capital, como una parte más del desfile por el 105 aniversario del nacimiento del fundador, Kim Il-sung. El nieto, Kim Jong-un, mostraba así al mundo – y muy especialmente a la nueva Administración americana- su poderío en armamento nuclear y, en boca del número dos del Gobierno, Choi Ryoung Hae, lanzaba un mensaje muy inquietante: “Si fuerza una provocación temeraria contra nosotros, nuestro poderío contrarrevolucionario contraatacará con un golpe aniquilador. Responderemos a la guerra total con guerra total, y contestaremos a la guerra nuclear con nuestro propio estilo de ataque nuclear”.

El alto voltaje de los mensajes entre Estados Unidos y Corea del Norte, una dictadura férrea y el país más sancionado del mundo por el desarrollo de su programa nuclear, causa inquietud en todo el planeta. El rifirrafe se ha mantenido a través de palabras – “Corea del Norte está buscando problemas. Si China quiere ayudarnos, estupendo. Si no, ¡resolveremos los problemas sin ellos! EE UU”, dijo Trump el martes- y también de gestos: hace una semana Washington desplegó ante la Península de Corea grupo naval de ataque liderado por el portaaviones Carl Vinson, que inicialmente se dirigía hacia Australia, como respuestas a las amenazas norcoreanas.

Pyongyang ha intensificado sus ensayos con armamento nuclear en los últimos tiempos y las sanciones impuestas por Naciones Unidas no surten efecto. En este contexto, la nueva Casa Blanca advirtió hace semanas de que se le agotaba la paciencia. y no descartaba ninguna opción contra el régimen, incluida la militar. En una gira por Asia a mediados de marzo, el secretario de Estado, Rex Tillerson, advirtió de que no descartaban ninguna opción, incluida la militar, si bien luego moderó el tono y volvió a apostar la vía política. Trump ha vuelto hace unos días al tono más beligerante.