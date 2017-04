Tribunal ordena restitución de Comité de Auditoría de la Deuda

SAN JUAN – El Tribunal de Primera Instancia ordenó la restitución de los miembros expulsados de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, trascendió el jueves.

“La determinación de la jueza muestra que teníamos razón al plantear que era improcedente la destitución de los representantes del interés público en la Comisión de Auditoría Integral por parte del Gobernador. Esto nos permitirá retomar la importante labor de la Comisión, y conocer cuál es el monto real de la deuda, el uso que se le dio al dinero producto de los préstamos tomados”, indicó en declaraciones escritas Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).

“Además, si en efecto se violó o no la Constitución y las leyes de Puerto Rico en varias de las emisiones de bonos y quienes fueron los responsables de las posibles violaciones. Esperamos que no haya más intentos de evitar que se realice esta auditoría y que nuestro País conozca la verdad sobre el proceso de endeudamiento que nos ha sumido en la crisis que hoy vivimos. Los tribunales no investigan, determinan a base de la prueba presentada”, añadió Pagán Rodríguez.

El caso se remonta al pasado 25 de febrero cuando Pagán Rodríguez y los profesores José González y José Alameda Lozada, demandaron al gobernador Ricardo Rosselló por expulsarlos de la comisión que fue creada por la Ley Número 21 del 2016.

A base de lo prueba presentada por los demandantes, el Tribunal dispuso que procede la concesión del “Injuction” preliminar y permanente a donde “se le ordena a la parte demandada (gobernador Ricardo Rosselló Nevares) a cesar y desistir de intervenir indebidamente con la Comisión mediante la destitución de sus miembros”, dicta la sentencia emitida por la jueza superior Lauracelis Roques Arroyo.

Esta semana, Rosselló Nevares ha reiterado públicamente que la auditoría no es necesaria y que no asignará fondos para tales efectos.

Mientras, el Presidente de la Comisión de Auditoría ha planteado que dicho cuerpo ya posee los fondos necesarios para adelantar los trabajos para que la misma fue creada.

Rosselló ha dicho en varias ocasiones que los tribunales deben auditar la deuda, sin embargo, se ha estipulado que no le toca al tribunal realizar la auditoría, concluyó Pagán Rodríguez.