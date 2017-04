Si logra los permisos, gobierno dará prioridad a incinerador de Arecibo

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosado Nevares, dijo el lunes, que si Energy Answers cumple con todos los permisos requeridos para la construcción de su incinerador en Arecibo, se va a hacer independientemente de la oposición.

“Este es un país de Ley y Orden. Si un proyecto tiene todos sus permisos y cumple, será aprobado. Si no cumple, no pasa. Esto no es sobre alguien le gusta un proyecto o no, esto es sobre el cumplimiento de la ley”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Rosselló Nevares mencionó que el incinerador es uno de los proyectos en consideración de la declaración de emergencia y especiales que prepara La Fortaleza.

Energy Answers Arecibo LLC, una subsidiaria de Energy Answers International, Inc. (Energy Answers), propuso en el 2010, construir una Facilidad de Recuperación de Recursos (Facilidad) para generar energía renovable y material reciclable a partir de 2,106 toneladas por día de desperdicios sólidos municipales (MSW, por sus siglas en inglés) en el Barrio Cambalache del Municipio de Arecibo, Puerto Rico.

La Facilidad utilizará el combustible inservible renovable que se genera luego del reciclaje, el MSW y los combustibles suplementarios para generar vapor y aproximadamente 70 megavatios de electricidad.

Un grupo de manifestantes, pertenecientes a la Coalición Anti-Incineración, acudieron a La Fortaleza en repudio a la construcción del proyecto.

“La corporación está desesperada porque le expira un permiso de la Environmental Protection Agency (EPA) federal. No ha podido comenzar la construcción pues le falta, entre otras cosas, dinero, agua, fuente de desperdicios y vencer la oposición del País, incluyendo los alcaldes, a su insalubre y costoso proyecto”, afirmó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición en declaraciones escritas.

“El permiso de aire llamado PSD (Permit of Significant Deterioration), vence el 10 de abril de 2017, o sea en 7 días. Para esa fecha, Energy Answers tiene que evidenciar que comenzó la construcción del incinerador o, si no, se expirará el permiso PSD y tendrían que comenzar de nuevo”, continuó Conty.