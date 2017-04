Si la UPR no aprueba Plan Fiscal, la JCF impondrá uno, dice director AAFAF

SAN JUAN – Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), reaccionó en la noche del viernes al rechazo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), al Plan Fiscal.

“La política pública esbozada por esta administración ha sido de respeto a la autonomía de la Universidad de Puerto Rico (UPR). La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha requerido formalmente un plan fiscal para la UPR y consistente con dicha política pública, corresponde a la UPR confeccionar dicho plan. La intervención de la AAFAF se limita a asesorar y apoyar a la UPR en la preparación de su plan fiscal. De la UPR no someter un plan fiscal según solicitado por la JSF, es entonces a la JSF la que le corresponde suplir y certificar dicho documento”, expuso Portela en declaraciones escritas.

La Junta de Gobierno de la Universidad de la UPR debatió en un referéndum electrónico, sobre el plan fiscal requerido a la institución y en una cerrada votación no se lograron los votos de consenso para aprobar el mismo.

El resultado de la votación fue de cinco en contra y cuatro a favor.

“Se acordó que la notificación sobre la no aprobación de un plan fiscal para la UPR, será remitida al Gobernador de Puerto Rico y a la Junta de Control Fiscal”, expresó el doctor Carlos Pérez Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR en declaraciones escritas.

El doctor Pérez Díaz indicó que hubiera preferido que se respaldara algún plan fiscal viable, como el que se estuvo trabajando y que tuvo recomendación de sectores claustrales.

“El comité de finanzas trabajó un plan para que la Universidad siguiera adelante, con las condiciones fiscales que tiene Puerto Rico. “De todas formas, para el año próximo 2017-2018, la realidad es que el gobierno va a darle $149 millones menos a la UPR y con eso habrá que trabajar.Yo hubiera preferido un presupuesto con recortes de solo 112 millones de dólares, pero no fue posible. Ante esto, se buscó que no hubiera recortes por más de 241 millones de dólares hasta el 2026. Al no aprobarse esto, ahora la AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) decidirá cuál será el plan fiscal de la UPR”, comentó.

Sobre sus expresiones de la noche del jueves en cuanto a que estaba considerando renunciar, el doctor Pérez Díaz informó que “este no es el momento de renunciar, no solo por el plan fiscal si no por otros asuntos importantes en la UPR que hay que atender. Me quedaré hasta que se pueda dejar una junta completa en funciones. Por el momento voy a seguir”, declaró Pérez Díaz, aludiendo a las cinco vacantes en la Junta de Gobierno.

A la UPR se le requirió presentar un plan fiscal que identifique medidas de ajuste o eficiencia en los gastos de su operación y medidas para la generación de ingresos para sostenerla. Para la presentación de este plan la Junta de Control Fiscal (JCF) estableció como fecha límite el 31 de marzo de 2017. Luego de gestiones conjuntas de la presidenta interina Nivia Fernández Hernández y la Junta de Gobierno, la JCF concedió una extensión hasta el 30 de abril de 2017.

Como se ha informado antes, la Universidad se encaminó a cumplir con lo requerido por la JSF en la fecha establecida y para ello ha estado analizando diversos escenarios fiscales. Durante las pasadas semanas se han sostenido múltiples reuniones con los representantes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en las que se han discutido cuáles son las metas fiscales aplicables a la Universidad según están contenidas en el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, aprobado el 13 de marzo por la JCF. En ese plan se señala que la UPR debe efectuar ajustes que se aproximan a los 450 millones de dólares hasta el 2021. En las sesiones de trabajo AAFAF ha señalado que las reducciones anuales en el subsidio a la UPR incrementarían progresivamente hasta 512 millones en el año 2026.

La Junta de Gobierno de (UPR), consideró en la reunión del jueves la recomendación de su Comité de Asuntos Financieros, a los fines de que se adoptaran escenarios fiscales que utilizan como base la premisa de ingreso y ajustes que fue consignada por el Honorable Gobernador de Puerto Rico en comunicación que dirigió a la JCF el pasado 20 de marzo. El Gobernador señaló la viabilidad de un recorte de 241 millones de dólares hasta el año 2021, y presentó una serie de propuestas generadoras de ingresos que sustituirían dicha reducción con ingresos nuevos. La recomendación del comité se basó en una propuesta de la representación claustral ante la Junta Universitaria.

Aunque la discusión se realizó el jueves en la noche, y se debatió allí la propuesta la reunión fue interrumpida violentamente cuando un grupo de manifestantes irrumpió en la misma. Tras un periodo de tensión, gritos de los manifestantes y restricción de la libertad de los allí presentes, no se pudo efectuar la votación. Esta se efectuó por referéndum electrónico hoy.