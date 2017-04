Secretario de Hacienda asegura el aumento en la captación del IVU

SAN JUAN – El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, aseguró el lunes que el departamento ha logrado el aumento en la captación del Impuesto Sobre las Ventas y Uso (IVU) en áreas donde nunca se había logrado.

“Estamos aumentando la captación del IVU en áreas donde antes no habían aumentado. Creo que ha sido bien exitoso el Plan de Rehabilitación dr Contribuyente, que eso es un plan de pago bien flexible y muchos contribuyentes que no entraban al sistema porque pensaban que el pago era muy alto ahora están entrando”, indicó Maldonado, aunque no especificó las áreas donde la captación ha aumentado.

“Estamos exhortando (a los contribuyentes) que hasta el 18 (de abril) entren voluntariamente al sistema. Después de la época de planillas, comenzamos operativos en distintas áreas. Si el negocio me debe dinero, le quitaremos las licencias de alcohol y otras áreas. Si está sometido al plan de pago no se le revocarán”, explicó.

Para el mes de febrero Maldonado indicó que el IVU y las tasas contributivas sobre ingresos y corporaciones disminuirían paulatinamente de 11. 5 por ciento a 10 por ciento, pero que esto dependería del aumento en la captación de dicho impuesto en el renglón de servicios que actualmente ronda el 47 por ciento.

La recaudación del IVU para marzo rondó los 199 millones de dólares, que representa 91 millones de dólares más para el mismo mes el año pasado.