Secretaria de Educación visita regiones en busca de consenso para rediseño del sistema escolar

SAN JUAN – La secretaria de Educación, Julia Keleher, se mostró complacida el domingo, de la respuesta recibida en la visita llamada ‘town halls’, a diferentes regiones del País, para escuchar ideas para hacer de la escuela un lugar mejor para los estudiantes.

“Me siento sumamente complacida por el gran entusiasmo y compromiso que he percibido durante los ‘town halls’ celebrados en tres de las siete regiones educativas. He sentido una gran pasión y sentido de pertenencia por parte de la comunidad escolar. Padres, maestros, directores y muchos otros llegaron con buenas propuestas e inquietudes muy válidas. Me comprometo con ellos a llevar sus ideas a la mesa de trabajo y tomar en cuenta todo lo que me han expresado”, dijo la doctora Keleher, en declaraciones escritas, al culminar las visitas a las que acudieron un total de cerca de 500 personas, según se dijo.

La idea de los ‘town halls’ fue una iniciativa de la Titular de Educación para escuchar a todo el que tenga una alternativa para hacer de su escuela y comunidad escolar una mucho mejor para los estudiantes, se dijo.

Durante las reuniones celebradas en Arecido, Ponce y Mayagüez, la gran mayoría de los que tomaron un turno al micrófono lo hicieron para hablar sobre las bondades de sus escuelas y algunos se mostraron interesados y dispuestos a recibir a estudiantes de planteles donde las condiciones no sean las idóneas, según se indicó a través de un comunicado de prensa.

En cuanto al cierre y consolidación de planteles, Keleher expresó que “todo el mundo pregunta cuándo se estarán anunciando la lista de las escuelas que serán consolidadas y cuáles serán las receptoras. A todos les digo que entiendo su sentir, los comprendo y, precisamente porque estoy clara de la importancia del resultado de este proceso, es que estoy tomando el tiempo de escuchar a todos y cada uno de los que quieran aportar sus ideas para lograr el mejor sistema educativo que podamos tener”.

En Arecibo, un niño tomó el micrófono, tras su mamá utilizar su turno, para solicitarle a la secretaria más materiales para su escuela. Keleher respondió que “con todo lo que hemos visto en las pasadas semanas en la Universidad de Puerto Rico y otros lugares, me siento feliz que ustedes le estén enseñando a este niño cómo es que se logran las cosas en la vida, cómo se desarrolla un verdadero líder; conversando y manifestando sus discrepancias y necesidades de forma ordenada y civilizada”.

Después, se acercó para saludar y felicitar al niño Luis Fernando Ruiz Rodríguez, estudiante de la escuela Luis Muños Rivera, de Hatillo. “Creo que es buen momento para recordar las palabras del exgobernador de Puerto Rico, don Luis Ferré: la razón no grita, la razón convence”, concluyó la profesora Keleher.