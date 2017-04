Representante exige a la Junta Examinadora de Veterinarios que ofrezca examen alternativo a estudiantes

EL CAPITOLIO – El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Urayoán Hernández Alvarado, exigió el lunes que la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico confeccione un examen alternativo para aquellos estudiantes egresados de Escuelas de Veterinario no acreditadas por la ‘American Veterinary Medicine Association’.

“Han pasado casi dos años desde la aprobación de la Ley 229 sin todavía estos profesionales tener certeza de que puedan coger el citado examen alternativo de reválida. Aún más, ni tan siquiera se tiene conocimiento de que la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios haya ordenado la confección del citado examen. Por eso radicamos esta resolución junto a los compañeros representantes Ramón Rodríguez y José ‘Memo’ González”, señaló el Portavoz Alterno de la delegación PNP en la Cámara.

El legislador añadió que la Ley 229-2015 fue concebida con el propósito de enmendar la Ley 194 de 4 de agosto de 1979, la cual estableció la reglamentación de la práctica de la medicina veterinaria en Puerto Rico.

Tal enmienda se hizo con el objetivo de corregir disposiciones en ley que fueron afectadas bajo el marco legal establecido en la Ley 187-2001.

“La Ley 187-2001 produjo cambios sustanciales en los requisitos de acreditación de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios, lo que afectó adversamente alrededor de 60 veterinarios puertorriqueños que, al momento de aprobarse el nuevo marco legal, implementado en el año 2008, se encontraban cursando estudios en distintas universidades fuera de la Isla, bajo la premisa de que el estado de derecho anterior continuaba vigente, ya que la Junta Examinadora no produjo los citados cambios hasta el año 2008. Ante dicho escenario, estos profesionales se encontraban impedidos de ejercer en la Isla, debido a que cursaron sus estudios en el extranjero bajo los estatutos originales de la Ley 194”, sostuvo.

Finalmente, en el año 2015, se aprobó la Ley 229-2015, la cual produjo los cambios necesarios para que dichos profesionales pudiesen ser elegibles para tomar su examen de reválida y pudiesen ejercer su profesión en Puerto Rico.

Entre los cambios se destacan el que cada egresado de Escuelas de Veterinario no acreditadas por la “American Veterinary Medicine Association” deberá aprobar un examen alternativo que será preparará en colaboración contractual on el “Collaboration for Veterinary Assesments Governance Committee” del “North American Veterinary Licensing Examination” (NAVLE), por solicitud de la Junta Examinadora de Veterinaria de Puerto Rico.

Para la consecución y redacción del citado examen, el estatuto esbozado en la Ley 229 estableció un período máximo de seis meses a partir de la vigencia de la Ley.

Adicional a esto, no disponía como requisito tomar el examen de competencia del idioma inglés ni el examen de “Ciencias Básicas”, ya que dicho examen alternativo está basado en los requisitos dispuestos en la Ley 194, antes de las enmiendas realizadas por la Ley 187.

“Es meritorio el que se ordene el que la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios subsane la retirada violación a las disposiciones de la Ley 229 y se haga cumplir con sus propósitos inmediatamente”, finalizó.