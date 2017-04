Raishmar Carrillo: de Foster Care a Miss San Juan Petite 2017

Soy Raishmar S. Carrillo González, tengo 21 años de edad y actualmente represento a la capital de Puerto Rico en el certamen de belleza Miss Puerto Rico Petite. De niña, crecí en hogares de crianza y en hogares de monjas, como el Hogar Rafaela Ybarra del Colegio Ángeles Custodios.

Gracias a ellos, creo en valores como el respeto, la amabilidad y el dar sin esperar nada a cambio. Aunque mi infancia fue menos tradicional, me siento bendecida de haber tenido siempre lo esencial: el amor y cariño de quienes se convirtieron en mis seres más queridos. Aprendí que no importa de dónde vengas, con esfuerzo y determinación, puedes lograr cada meta que te propongas. Hoy día soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Estudio Contabilidad y Comunicación Empresarial.

Decidí entrar al certamen porque para mí representa un reto. Estoy lista para la transformación física y emocional que se avecina, pero más aún, estoy lista para demostrarle a todos que sí se puede y que los obstáculos que he atravesado no me han detenido: son sólo futuras fortalezas. Aspiro a ser un ejemplo de la mujer luchadora y perseverante para el pueblo de Puerto Rico, y demostrar cómo los limites deben ser nuestra mayor motivación para cumplir cada meta que nos proponemos.

Sin duda alguna, el título de Miss Puerto Rico Petite es la plataforma ideal para cumplir esta meta. Los invito a seguirme en la página oficial de mi candidatura en la red social de Facebook: Raishmar Carrillo González – Miss San Juan Petite 2017. ¡Vamos juntos por esa corona! Un abrazo,

En entrevista teléfonica de este diario efectuada el dia de hoy jueves a la señorita Carrillo nos respondió amablemente:

Gracias por la oportunidad de presentar mi historia de vida y cumplir este reto con ustedes. De acuerdo a la llamada recibida durante esta mañana, contesto las siguientes dos preguntas:

¿El certamen limita tus estudios?

Aunque mis estudios están dirigidos al ámbito empresarial, el certamen no limita, al contrario, fortalece a nivel personal y profesional. Me da la oportunidad de pulir destrezas como la comunicación oral, la redacción, las relaciones públicas, etc.

¿Te visualizas en un futuro como modelo profesional?

Me encantaría seguir en el mundo del modelaje a medida que mis estudios y mi carrera profesional me lo permita, ya que esto es un pasatiempo que disfruto y recordaré con mucho entusiasmo. De decidir entre uno, sería mi carrera como contable. Sin embargo, reconozco que aún me faltan varios años para obtener un grado de maestría, por lo que siento que estoy en el momento perfecto para más allá de ser modelo, ser una portavoz y un ejemplo para nuestra juventud.

Diario de Puerto Rico le desea los mejores éxitos personales y profesionales.