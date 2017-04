Procuradora de las mujeres toma medidas para garantizar los servicios a víctimas de violencia de género

SAN JUAN – La Procuradora de las mujeres, Ileana Aymat Ríos, aseguró que su oficina atenderá el lunes cualquier caso de mujeres y hombres víctimas de violencia o maltrato, como de costumbre, no empece al paro general anunciado por diferentes sectores.

“Quiero asegurarle a las víctimas que se comunican a nuestra línea de ayuda para reportar casos o buscar información, que sus llamadas serán atendidas. En la Oficina de la Procuradora de las Mujeres respetamos el sistema democrático y los derechos de expresión, a la vez que hacemos un llamado a que no permitamos que éstas nos impidan atender nuestros casos y salvar vidas”, indicó Aymat Ríos, en declaraciones escritas.

La línea de ayuda 787-722-2977 operará el lunes de manera normal, luego de que Aymat Ríos tomara las medidas necesarias para garantizar que no se afecten las víctimas, se aseguró, a través de un comunicado de prensa.

“Además de ayuda a víctimas de violencia doméstica, esta línea nos permite atender casos de maltrato, abuso sexual, hostigamiento y discrimen, entre otras (situaciones). La mayoría de estos casos se reportan como urgentes, por lo que no podemos darnos el lujo de desatenderlos”, indicó la funcionaria.

Además, estará en coordinación con la línea del información 311 y el sistema de llamadas de emergencias, 911, se indicó.