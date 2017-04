Primer Foro de la Fuerza Trabajadora de Servicios de Salud Mental y Adicción.

Estamos muy honrados de haber sido seleccionados como una de las cuatro sedes en Estados Unidos en un evento de este tipo, esto gracias a un esfuerzo colaborativo entre ASSMCA y la Universidad del Este (UNE). Este foro busca concienciar y educar a estudiantes de escuela superior y jóvenes universitarios sobre los beneficios y oportunidades disponibles en el campo de la salud mental y adicciones”, indicó Roig Fuertes mediante declaraciones escritas.

De acuerdo con la funcionaria, el Foro será este próximo miércoles, 3 de mayo, en el Salón de Actos de la Universidad del Este (UNE) en Carolina, en el horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y será transmitido simultáneamente a otras universidades y escuelas a través de la Isla. Cabe señalar que, este es un evento especial patrocinado por la agencia federal Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA) y el National Association for Alcoholism and Drug Abuse Counselors (NAADAC).

Entre los conferenciantes que participarán figuran Roig Fuertes; el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, Lary Emil Alicea; y la doctora Lourdes Mariela Torres Báez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Además, contará con la participación de Juan Vélez, coordinador de Comunidad del Programa Iniciativa para Niños y Adolescentes de ASSMCA, quien es una persona recuperada y sumamente activa en el Movimiento de Apoyo a Pares en Puerto Rico.

Además, Roig Fuertes, participará en la mesa redonda que contará con la participación de la Dra. Ibis S. Carrión, Directora del Institute of Research Education and Services of Addiction (IRESA) de la Universidad Central del Caribe; el Sr. Luis A. Pedraza González, MS, Director de la Oficina de Fondos Federales y Planificación de ASSMCA; la Dra. Frances Boulon, Profesora de Psicología de la Universidad de Puerto Rico; la Dra. Yesenia Delgado, Programa de Prevención ASSMCA; Sra. Yari Marrero Pagán, MHS, Universidad Central del Caribe; la Prof. Areliz Quiñones, EdD, CPL, CCPAS de la Universidad de Puerto Rico; Prof. Mayra Ripoll, MSW de la Universidad del Este.

“Los participantes tendrán la oportunidad mediante mesa redonda de interactuar directamente con representantes de diferentes especialidades relacionadas al campo de la salud, incluyendo psicología, trabajo social, consejeros, terapistas, personal de enfermería, entre otros. Dialogaremos sobre las experiencias en nuestros respectivos escenarios de trabajo, beneficios y satisfacciones de nuestras carreras, así como las razones por las cuales estudiar estas profesiones redundan en un beneficio para el país”, puntualizó Roig Fuertes.