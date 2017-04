“Melo” Muñoz y Héctor Luis Acevedo reclaman al Gobernador mayor apertura al diálogo de cara al plebiscito de estatus

SAN JUAN – Los expresidentes del Partido Popular Democrático (PPD), Victoria Muñoz Mendoza y Héctor Luis Acevedo, urgieron el sábado al gobernador Ricardo Rosselló a que cambie el rumbo de la acción unilateral y la confrontación, y abra las puertas del diálogo y el consenso.

“La determinación del Departamento de Justicia federal es un claro señalamiento de lo

errado del rumbo presente. Las actuaciones antidemocráticas del PNP (Partido Nuevo Progresista) en cuanto a esta Ley no caben en la democracia americana. Los señalamientos de que la Ley, ‘no asegura que el plebiscito propuesto refleje la voluntad del Pueblo’ y que, ‘excluyendo el status actual presenta problemas de legitimidad’, son asuntos muy graves para pasar la página sin valorarlos en profundidad”, manifestaron Muñoz Mendoza y Acevedo mediante declaraciones escritas.

“En el plebiscito legislado y defendido hasta la noche del jueves pasado, se ha querido

excluir al Estado Libre Asociado como opción a pesar de su continuada fuerza política en el país.

No es a los estadolibristas que se le quita la libertad de votar por su preferencia y por su

conciencia, es al pueblo entero que se le quita su derecho a decidir. Sin opciones no hay libertad. La comunicación del día de ayer del Departamento de Justicia federal de que necesitan

tiempo suficiente para evaluar cualquier cambio es una invitación a pensar antes de actuar

intempestivamente”, agregaron.

De acuerdo a los líderes populares, el PNP adoptó medidas dictatoriales desacreditadas en el mundo democrático.

“Puerto Rico necesita aunar voluntades no dividirlas. Necesita respeto, no atropellos.

Necesita consensos, no imposiciones. Es tiempo de construir y no destruir. Es hora de enderezar

rumbos”, puntualizaron.

Retan al PPD a participar en el plebiscito de estatus

SAN JUAN – El portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Urayoán Hernández Alvarado, retó el sábado a los miembros del Partido Popular Democrático (PPD) a que participen activamente del plebiscito de estatus del 11 de junio.

“Mi llamado es uno sencillo y va al grano: el Partido Popular ya no tiene ninguna excusa para no ir a votar el 11 de junio. Como dijo nuestro Presidente (Carlos ‘Johnny’ Méndez) el jueves, vamos a enmendar la ley del plebiscito para incluir la actual condición territorial como opción en la papeleta. Esa es la misma opción que defiende Héctor Ferrer y parte del liderato de esa colectividad, pues entonces no existe ninguna razón para no involucrarse en este ejercicio electoral de junio; ninguna que no sea el miedo a perder nuevamente”, señaló mediante declaraciones escritas el representante por el Distrito 26, el cual incluye los municipios de Orocovis, Barranquitas, Villalba y Coamo.

Las expresiones de Hernández Alvarado surgen luego de que el subsecretario del Departamento de Justicia federal, Dana Boente, señalara que no se justifica excluir el Estado Libre Asociado (ELA) del plebiscito del próximo junio. Además, mostró reparos con las definiciones de estadidad y libre asociación.

“Hay algunas personas dentro del PPD que quieren que se coloque el nombre del ELA en la papeleta para tratar de engañar a nuestro pueblo de lo que realmente significa el ELA. El ELA es una colonia, es un territorio no incorporado bajo la cláusula territorial de los Estados Unidos. Quien manda aquí es el Congreso. Esa es la verdad y no hay razón alguna para escondérsela al pueblo”, finalizó diciendo Hernández Alvarado.

Legislador quiere delegarle únicamente a OMEP las tareas de mantenimiento de escuelas

SAN JUAN – El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Memo’ González Mercado informó el sábado sobre la radicación de una medida que busca establecer que el mantenimiento de todas las escuelas públicas en la Isla estará bajo la jurisdicción de la Oficina de Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) adscrita al Departamento de Educación.

De esta manera el Proyecto de la Cámara 857, excluye a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) de llevar a cabo dichas tareas.

“Es común encontrar en nuestras escuelas paredes agrietadas y sin pintar, filtraciones en los techos, desbordamientos de agua, comején, hoyos en el suelo, falta de puertas, baños inservibles y rotos, entre muchos otros problemas. Todo esto sin contar con la falta de materiales, áreas verdes descuidadas y la peligrosa exposición a cables, y otros riesgos asociados a la falta de mantenimiento de estos centros educativos. Por eso tenemos que hacer un cambio en la manera en que hacemos las cosas y de ahí sale esta iniciativa, que sea Educación quien se encargue de sus escuelas”, manifestó Gonzales Mercado mediante declaraciones escritas.

Hace casi 60 años se creó la AEP con el propósito, entre otros, de darle mantenimiento a estas instalaciones educativas. Desde entonces, la AEP fue creada como una corporación pública con el fin de programar, diseñar, construir y conservar las estructuras para el uso de agencia gubernamentales de Puerto Rico. Como parte de dicha encomienda, la AEP es responsable de la conservación, el mantenimiento, las reparaciones y los servicios de las estructuras físicas del Gobierno y la planificación y desarrollo de sus mejoras permanentes. Además, la AEP es la encargada de ejecutar los planes de construcción de escuelas y de proveer el mantenimiento de ciertas escuelas.

Por otro lado, la OMEP, adscrita al Departamento de Educación, fue creada en 1990, mediante la Resolución Conjunta Núm. 3 del 28 de agosto de 1990. Esta Oficina tiene el deber principal de poner en vigor y mantener un programa acelerado de reparación, embellecimiento y mantenimiento de los planteles escolares. Además, la OMEP tiene el deber de comprar libros, pupitres, materiales y todo equipo didáctico necesario en apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Actualmente, la OMEP es la entidad encargada de brindarle el mantenimiento a la inmensa mayoría de las escuelas públicas de Puerto Rico. Según datos provistos por las propias agencias en 2011 durante el proceso de consideración legislativa del Plan de Reestructuración 12-2011, la OMEP brindaba servicios a alrededor de 1,069 planteles escolares, mientras la AEP se encarga de la conservación de alrededor de 413 escuelas. Además, existe colaboración entre ambos organismos públicos en sobre 56 escuelas.

“Precisamente, este es el cuadro tétrico con el que se ha enfrentado la recién confirmada Secretaria de Educación Julia Keleher, quien, además de recibir unas escuelas en condiciones deplorables y abandonadas, tiene la dificultad adicional de identificar cuál de estas agencias es la responsable de brindarle mantenimiento a las escuelas que administra. Para acabar de una vez y por todas con la incertidumbre de quién es el organismo llamado a ofrecer dichos servicios, y con el fin de facilitarle a la Secretaria de Educación la administración y coordinación de estos servicios, y poder garantizarle a la comunidad escolar unas facilidades en óptimas condiciones, entendemos que resulta conveniente otorgarle a la OMEP la responsabilidad de conservar y brindarle el mantenimiento a todas las escuelas públicas de la Isla”, señaló González Mercado.