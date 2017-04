Ofrece servicios con normalidad el Hospital Industrial pese a manifestación de unionados

SAN JUAN – El administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Jesús Rodríguez Rosa, informó el jueves, que los servicios médicos que se ofrecen en el Hospital Industrial han continuado operando con normalidad pese a la manifestación que los unionados de esa Corporación Pública iniciaron desde tempranas horas de la madrugada.

No obstante, el funcionario lamentó el que, con sus acciones, los unionados, con quienes siempre ha mantenido una excelente comunicación, no hayan permitido que miles de pacientes recibieran la atención que merecen como parte de sus tratamientos en las diversas regiones y dispensarios que componen la CFSE.

“Ciertamente el derecho a manifestarse lo tienen y es algo que esté gobierno respetará como lo ha hecho desde el principio entendiendo la diversidad de opiniones. Sin embargo, es desafortunado el que unos 3,200 lesionados se hayan quedado desprovistos del servicio que requieren ya que se les ha prohibido la entrada a los centros de trabajo inclusive al personal gerencial que como parte del plan de contingencia ha estado listos para atenderlos”, manifestó el administrador en declaraciones escritas.

De paso recordó que no solo esos miles de pacientes citados se perjudican, sino que también se afectan los ciudadanos a quienes les urja recibir atención de emergencia.

Finalmente advirtió que los unionados supuestamente violan estipulaciones acordadas en el 2014 cuando se estableció que bajo este tipo de circunstancias ninguna región ni dispensario sería cerrado al público reconociendo la importancia de los servicios que allí se ofrecen.

“Lamentablemente hoy no solo se afecta la dependencia, sino que se atenta contra la salud de los puertorriqueños que necesitan de nuestro servicio y que no tienen por qué pagar las consecuencias del conflicto”, sentenció el administrador, quien destacó además que son miles las pérdidas para la Corporación y muy significativo el impacto para un sinnúmero de patronos que hoy no pueden acudir a formalizar sus pólizas.