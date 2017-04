No se reportan accidentes durante las JUSTAS según ACAA

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), Lersy Boria Vizcarrondo, celebró el lunes que no se reportaron incidentes que lamentar por accidentes de tránsito durante las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria en Mayagüez.

“Tuvimos la oportunidad de contar con un extraordinario ser humano, como es nuestra exvoleibolista proefsional Daranjelyss Yantín, para llevar una campaña que tomó el dolor, la tragedia y las consecuencias de un accidente de tránsito de carácter fatal, y lo transformó en un mensaje de concienciación, superación y esperanza, aportando así su granito de arena para que hoy podamos celebrar que no se reportaron accidentes que lamentar,” indicó la directora ejecutiva en declaraciones escritas.

“En segundo lugar, la acogida que tuvo la campaña Métele en la pista, no en la autopista, no solo a través de las redes sociales, sino también en prensa escrita, radio y televisión, demostró que en Puerto Rico no hace falta grandes presupuestos económicos para llevar el mensaje correcto, sino voluntad, como quedó demostrado durante esta semana,” añadió Boria Vizcarrondo, quien recordó que para esta campaña no se desembolsó un solo centavo de fondos públicos ni privados.

La campaña, denominada “Métele en la pista, no en la autopista”, presentó un vídeo de la exvoleibolista profesional, Daranjelyss Yantín, quien explicó cómo su vida cambió dramáticamente tras ser víctima de un accidente de tránsito que le arrebató la vida a su pareja y al hijo de este, y le afectó su brazo izquierdo de tal manera, que quedó sin ningún tipo de movilidad en esa extremidad, dejándola, por ende, fuera de las canchas donde jugaba el deporte que tanto ama.

Al final del vídeo, que fue publicado en las cuentas de la ACAA en Facebook y Twitter, principalmente, Yantín hace un llamado a los jóvenes para que celebren y se disfruten las Justas de la LAI al máximo, pero que piensen en cómo sus vidas y las de otros pueden verse afectadas, en caso de un accidente de tránsito donde predominen la velocidad, la negligencia y el alcohol.