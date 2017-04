Llamado urgente para usar la Alerta Mayra Elías tras ocurrir dos ‘hit and run’ este fin de semana

SAN JUAN – El portavoz alterno del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, nuevamente tronó contra la coronela Michelle Hernández, tras reportase en la madrugada otro incidente de ‘hit and run’, la madrugada del domingo, esta vez en la avenida Muñoz Rivera en San Juan, el cual falleció un peatón.

Cruz Burgos denunció a través de declaraciones escritas que “en menos de 24 horas, se reportaron dos incidentes de ‘hit & run’, y la Policía, bajo el mando de Hernández, solo se limita a enviar un tuit horas más tarde de reportarse el accidente. Me reafirmo en que para dirigir la Policía de Puerto Rico, hace falta liderato y capacidad. La coronela tiene ante sí una valiosa herramienta en el Alerta Mayra Elías, y aún no la ha puesto en vigor. El Alerta fue establecido por ley para alertar inmediatamente a la ciudadanía sobre incidentes de ‘hit and run’, pero aún espera por su implementación”.

El legislador reiteró su llamado al gobernador para colocar a otra persona al mando de la Uniformada. Denunció que “hoy tenemos dos responsables directos de no contar con esta útil herramienta: la superintendente de la Policía y el gobernador Ricardo Rosselló. Ayer (sábado) le hice un llamado a considerar un cambio en la dirección de la Policía, y hoy me reafirmo en que Rosselló debe solicitar la renuncia de Hernández”.

Por otro lado, Cruz Burgos le extendió su llamado a la ciudadanía a utilizar todas las medidas de seguridad para evitar seguir perdiendo vidas en la calle. “Ya que la superintendente no hace su trabajo con la Ley, les recordamos a la población que el acto de ‘hit and run’ se paga con cárcel y le solicitamos que si tienen un accidente, permanezcan en la escena, y llamen al 9-1-1. Quedarse puede salvarle la vida a la persona. Sin embargo, huir puede costarte la cárcel”, sostuvo.

Y añadió que se trata de un asunto serio “que nos toca a todos”. Cruz Burgos advirtió que es por eso que la implementación de dicha ley no se puede posponer ni un día más. “El país merece seriedad y las leyes son para ejecutarlas”, sentenció.

La Alerta Mayra Elías, de la autoría de Cruz Burgos y convertido en ley por el gobernador Alejandro García Padilla, establece que tan pronto la Policía recibe la información sobre un accidente de tránsito en el que un conductor se va a la fuga, se debe remitir dicha información a los medios de comunicación y a las entidades participantes para transmitir las alertas de emergencia al público, relacionadas con casos en el que el conductor abandona el lugar.

Luego de un sonido distintivo, la alerta debe leer o escucharse: “Esta es una Alerta Mayra de un accidente tipo hit and run”. Estas alertas deben ser difundidas lo más pronto posible y repetidas frecuentemente, siguiendo las guías del Emergency Alert System (EAS) y la Federal Communications Commission (FCC), se indicó.