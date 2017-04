Legislador del PNP reclama que devuelvan las Justas a Ponce

EL CAPITOLIO – El representante José Alberto Banchs Alemán solicitó el miércoles a la Junta de Gobierno de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) que revalúe su posición en torno a regresar las Justas de Atletismo a la Ciudad de Ponce.

“Por 25 años nuestra ciudad de Ponce celebró las Justas de la LAI con gran éxito. No existe ninguna razón para que no vuelvan a Ponce. He escuchado mucho sobre las alegadas propuestas para el año 2018. Según se desprende de varios informes periodísticos, la ciudad de Mayagüez presentó una propuesta que incluye una aportación municipal de 300 mil dólares. La de Ponce, de acuerdo a los mismos reportajes, fue de 275 mil dólares. Como legislador ponceño, estoy dispuesto a ayudar a buscar la diferencia para que podamos devolverle a nuestra ciudad este evento de tanta importancia para Puerto Rico”, comentó Banchs Alemán en declaraciones escritas.

El legislador añadió que estaría realizando estudios para allegar fondos adicionales, de ser necesario, a cualquier propuesta que el Municipio pueda hacerle a la LAI para retomar el evento el próximo año y aseguró que el municipio cuenta con la infraestructura, capacidad organizacional y fiscal para continuar como la sede del evento deportivo.

Banchs Alemán adelantó que estará radicando legislación para investigar la viabilidad de establecer una Alianza Público Privada Participativa para desarrollar una plataforma que permita a la LAI reconsiderar a Ponce como sede del evento para el 2018.

Rememoró que hace dos años la junta de gobierno de la LAI votó a favor de mover este festival deportivo a Mayagüez, en donde utilizan las facilidades deportivas construidas para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010.