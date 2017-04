“La situación de PR no se resuelve en 90 días”, dicen secretarios del Trabajo y Desarrollo Económico a representantes populares

SAN JUAN – El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez y el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy contestaron el domingo las expresiones de dos representantes del Partido Popular Democrático (PPD) en cuanto a la pérdida de empleos durante los meses de enero y febrero de 2017.

“Ciertamente, nuestra economía ha estado en caída libre durante los pasados cuatro años. La comparación en los números de empleo de año a año así lo demuestran. Lo que resulta extraño es que se alegue que se perdieron 5,500 empleos durante el primer mes de vigencia de la reforma laboral. Ese número recoge 11 meses en los cuales esa ley no estuvo vigente y todavía la Isla se encontraba bajo las políticas de la pasada administración”, dijo Saavedra Gutiérrez en declaraciones escritas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico sentenció “que el daño que se le realizó a la economía durante la pasada administración va a tomar tiempo arreglarlo. Esta administración ha tomado varias medidas que son la zapata para el crecimiento que tendremos durante los próximos años. La difícil situación económica que heredamos no se resuelve en 90 días”.

En conferencia de prensa, los representantes del PPD, Rafael “Tatito” Hernández y Ramón Luis Cruz Burgos, alegaron que durante el primer mes de vigencia de la reforma laboral, se han perdido 5,500 empleos en el sector privado.

Saavedra Gutiérrez señaló que el número se basa en la comparativa interanual, es decir, de febrero de 2016 a febrero de 2017.

“Es importante resaltar que las publicaciones del DTRH, en particular la encuesta del Grupo Trabajador y la Encuesta de Empleo Asalariado No Agrícola, pueden analizarse en comparación de mes a mes o de año a año. La publicación realiza ambas comparativas”, explicó Saavedra Gutiérrez. “Los datos recopilados en la última encuesta de Empleo Asalariado No Agrícola en Puerto Rico reflejan una reducción de 300 empleos de enero a febrero de 2017. Esto incluye empleos tanto en el gobierno como en el sector privado.”, mencionó.