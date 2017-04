Junta de Síndicos de los Sistemas de Retiro confirma nuevo Administrador

EL CAPITOLIO – El presidente de la Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), Omar Negrón Judice, anunció el viernes, la confirmación del licenciado Luis M. Collazo Rodríguez como Administrador de los Sistemas de Retiro.

Collazo Rodríguez, que al momento de su designación por el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, se desempeñaba como abogado en la ASR, aceptó el reto de administrar los Sistemas de Retiro, que incluyen 206 patronos, 118 mil participantes y 122 mil pensionados y sus beneficiarios.

“Nuestro agradecimiento al licenciado Collazo Rodríguez por aceptar esta importante encomienda de dirigir los Sistemas de Retiro en un momento histórico. Confiamos que su desempeño como Administrador logre la encomienda de asegurar el pago de las pensiones presentes y futuras de los empleados del Gobierno y la Judicatura, además de mejorar la calidad de los servicios a los participantes activos”, dijo Negrón Judice en declaraciones escritas.

Los Sistemas de Retiro son fideicomisos que se nutren de las aportaciones de los participantes activos y del patrono, además del rendimiento de las inversiones. Además, administra los Sistemas de los Empleados Públicos del Gobierno y Judicatura.

“Gracias primeramente a Dios por darme vida y salud para asumir esta gran responsabilidad. Agradezco la confianza de nuestro Honorable Gobernador, Ricardo Rosselló Nevares y a la Junta de Síndicos por ratificar mi nombramiento como Administrador. Aunque grandes son los retos que enfrentamos, estoy muy entusiasmado y positivo en que vamos a encaminar a Retiro en la ruta del éxito y la estabilidad fiscal. Provengo del propio Sistema, por lo que la Agencia y sus operaciones no son desconocidas para mí. Los pensionados, como los futuros pensionados del Sistema, pueden estar convencidos que esta Administración trabajará incansablemente para asegurar el pago de pensiones y velar sobre todo por los más vulnerables. No hay nada que con voluntad, compromiso y visión no podamos lograr”, dijo Collazo Rodríguez.