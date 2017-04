José Luis Rivera Guerra dijo actuó en defensa propia

EL CAPITOLIO – El representante José Luis Rivera Guerra dijo en la tarde del jueves, que ante el acto de agresión del cual está involucrado, actuó en defensa propia.

“Cuando traté de entrar al Capitolio, tuve que esperar frente a la puerta porque no me abrían. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzaron a rodearme, a gritarme, llamaron a otros manifestantes para que me asecharan y alguien me agarró por la cintura. En ese momento, me defendí para que me soltaran. Inmediatamente todo el grupo comenzó a agredirme, me escupieron”, dijo Rivera Guerra en declaraciones escritas.

“Me habían amenazado de muerte, mi vida estaba en riesgo. Actué en defensa propia. Obviamente ante esa situación tenía que defenderme”, añadió.

En un video circulado en las redes sociales, se muestra al legislador que mientras intentaba ingresar a El Capitolio, con una camisa en mano, le propinó un codazo a un manifestante y posteriormente se enfrascó en una pelea en el que se muestran a otros manifestantes mientras le propinaban golpes hasta que efectivos de la Policía lo sacaron del lugar.