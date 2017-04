Gobernador recibe a senador demócrata por New Jersey

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares recibió el viernes en La Fortaleza al senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Cory Booker, y aprovechó el encuentro para abogar por mayor apoyo del Congreso de los Estados Unidos.

En primer plano, Rosselló Nevares, reiteró la necesidad de que el Congreso atienda la petición de paridad de fondos para el Programa de Medicaid de Puerto Rico, ante el precipicio fiscal que afectaría a los 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses residentes en la Isla.

Asimismo, el Primer Mandatario le solicitó a Booker más asignaciones de fondos para las áreas de tecnología, seguridad cibernética y la fuerza policíaca.

También aprovechó para conversar con el senador federal sobre desarrollo urbano, los municipios y desarrollo económico.

Booker fue alcalde de Newark del 2006 al 2013, ciudad que cuenta con cerca de 36,000 puertorriqueños.

El Senador es miembro de los comités del Senado de los Estados Unidos de Relaciones Extranjeras (U.S. Senate Committee on Foreign Relations); Comercio, Ciencia y Transportación (U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Transportation); Pequeños Negocios y Empresarismo (U.S. Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship); y Medioambiente y Obras Públicas (U.S. Senate Committee on Environment and Public Works).

Además, en 2016, el senador Booker introdujo legislación para evitar el colapso fiscal de la Isla, estabilizar sus finanzas y proveer créditos de impuestos equitativos.

Gobierno se une a esfuerzo mundial de concienciación sobre el autismo

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares junto a la primera dama Beatriz Rosselló participaron el viernes del encendido de color azul del Palacio de Santa Catalina como parte de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Lugares emblemáticos del mundo encenderán luces azules como parte de la campaña Light It Up Blue (Iluminemos de Azul), para conmemorar este día. En el año 2007 la Organización de las Naciones Unidas designó el 2 de abril – este año se celebra el 31 de marzo– para que se observe debidamente este día.

La organización Autism Speaks ha transformado el color azul en un símbolo para concienciar sobre el autismo. Para muchos, este color representa de alguna manera lo que viven a diario las familias y personas con este síndrome: “hay veces que el azul es brillante como el mar en un día de verano y, otras veces, ese azul oscurece y se disipa como un mar de tempestad”.

Además de La Fortaleza, también se iluminarán de color azul en Puerto Rico el Capitolio, el edificio del Tribunal Supremo y el puente atirantado de Naranjito.

“Como primera dama vengo a coordinar acciones. El autismo requiere que todos nos movilicemos, comuniquemos, eduquemos, luchemos, investiguemos y ayudemos. El autismo es una habilidad diferente. No lo miremos como limitación, más bien veamos los dones especiales que traen estos niños. Todo en lo que se puedan convertir, no va a suceder si no nos unimos para poder ser testigos de cuán lejos pueden llegar”, sostuvo la primera dama mediante declaraciones escritas.

Para 2010 la tasa de autismo se estimaba entre 1 a 2 personas por cada 1,000 en todo el mundo. En Puerto Rico, uno de cada 62 niños nace con autismo.

Según la encuesta de prevalencia de autismo y trastorno del espectro autista 2011 del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico cerca de 7,000 niños y niñas o 1 de cada 125 niños y niñas menores de 18 años tiene trastorno del espectro autista en Puerto Rico. Además, entre los menores de 4 a 17 años, 1 de cada 110 niños y niñas tienen trastorno del espectro autista en Puerto Rico.

Asimismo, como parte de los esfuerzos de divulgación, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) lleva a cabo la campaña Puerto Rico, Edúcate Sobre el Autismo, con el propósito de ofrecer información importante a la ciudadanía sobre este síndrome.

“En la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública nos sentimos orgullosos de unirnos a este esfuerzo comunitario para educar e informar al público sobre el autismo. Las personas con autismo son piezas esenciales en el tejido de nuestra sociedad. Es importante que entendamos la condición, que incluyamos a las personas con autismo y apoyemos a las familias que enfrentan el reto de esta condición”, sentenció el presidente de WIPR, Rafael Batista Cruz.