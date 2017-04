Gobernador censura actos de violencia en El Capitolio

LA FORTALEZA – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares censuró el jueves, los actos de agresión en el que se enfrascó el representante José Rivera Guerra con algunos manifestantes en El Capitolio.

“Es lamentable que una manifestación desemboque en impedir el paso de legisladores y trabajadores a descargar sus responsabilidades en el Capitolio. Nuestra Administración defiende la libertad de expresión y el derecho a manifestarse y rechaza cualquier tipo de agresión”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

“Toda agresión y evento violento será investigado por las autoridades pertinentes. Hago un llamado a la cordura y el respeto mutuo a todos a la hora de ejercer su derecho a la libertad de expresión”, añadió.

En un video circulado en las redes sociales, se muestra al legislador que mientras intentaba ingresar a El Capitolio, con una camisa en mano, le propinó un codazo a un manifestante y posteriormente se enfrascó en una pelea en el que se muestran a otros manifestantes mientras le propinaban golpes hasta que efectivos de la Policía lo sacaron del lugar.

De otra parte, los representantes Michael Abid Quiñones y José ‘Che’ Pérez, condenaron las agresiones.

“Nosotros respetamos el derecho que tienen las personas a manifestarse en manera pacífica. Pero también existe el respeto al trabajo, seguridad y protección de la propiedad ajena, esto no está pasando aquí hoy. Un pequeño grupo de manifestantes impiden que empleados salgan a comer en su hora de almuerzo. Ahora mismo tenemos decenas de empleados sin haber podido comer, sin poder tomar sus medicamentos, pues algunos los dejaron en sus autos y no pueden salir por miedo a que los agredan”, comentó Quiñones.

Pérez por su parte sentenció que no es una democracia el privar a personas de su derecho y reclamó que impere la cordura.

“Nosotros no somos una república banadera, aquí existe un sistema de ley y orden. Existe la libertad de expresión y existe el derecho de los demás. No hay espacio para la violencia, ninguno. No hay espacio para bloquear salidas, intimidando a empleados del capitolio y fotografiando tablillas. Estos empleados tienen miedo de que los persigan a sus casas y les hagan algo. Esto no es justo y es una conducta reprochable”, dijo el legislador.