Emplazan al liderato del PPD a permitir a sus electores participar del Plebiscito

EL CAPITOLIO – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, lanzó un reto el domingo, al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) a que participe del plebiscito de estatus del 11 de junio para que, según dijo, “sean parte del futuro de Puerto Rico y no simples espectadores”.

“El plebiscito se va a dar el 11 de junio, eso no lo detiene nadie. Este es un evento electoral histórico. Es la primera vez que el Departamento de Justicia federal (se expresa) de una forma tan directa, para resolver el asunto de nuestro estatus político. Nadie puede quedarse de espectador. Hacemos un llamado al liderato del Partido Popular para que dejen atrás el inmovilismo, se envuelvan en este proceso y permitan a su electorado tomar participación y no forzarlos al inmovilismo”, señaló Aponte, a través de declaraciones escritas.

Las expresiones del líder estadista surgen a horas de que el PPD realice una asamblea general en Carolina, para determinar su rol en el mencionado plebiscito.

Según dijo el también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus de la Cámara, “el PPD tiene que dejar atrás el miedo de participar en un proceso electoral que resuelva el estatus de Puerto Rico. ¿Cuándo fue la última vez que estos impulsaron un proceso para solucionar el problema del estatus? Es obvio que tienen miedo a perder control sobre la colonia, su única razón de ser. Pero esto son nuevos tiempos que requieren soluciones finales a asuntos medulares”.