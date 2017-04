El pasajero evacuado por United Airlines demandará a la compañía

“No pueden tratarnos como ganado”, afirma el abogado de David Dao, que perdió dos dientes y necesita cirugía por la factura de la nariz

La tempestad en la que está atrapada United Airlines no remite. David Dao, el pasajero que fue sacado de una forma violenta el pasado domingo de un avión de la compañía en Chicago, está en proceso de recopilar pruebas para demandar a la compañía como responsable de lo que sucede en el interior de la cabina. “No pueden tratarnos como ganado”, afirmó el abogado. Su cliente perdió dos dientes y necesita cirugía por la fractura de la nariz. La industria sigue muy de cerca este desenlace, por las consecuencias que puede tener en sus operaciones.

Dao, de 69 años de edad, se negó a liberar su asiento después de que la tripulación le comunicara que necesitaba su plaza. United llamó a la policía del aeropuerto para que procediera a retirarlo. El pasajero tuvo que ser ingresado en un hospital en Chicago para tratarse las heridas que sufrió en el forcejeo. Las imágenes del altercado muestran su cabeza ensangrentada, tras golpear un reposabrazos. “No era una amenaza para nadie”, asegura el abogado Thomas Demetrio..

El vídeo se hizo viral. La familia pidió en un primer momento que se respetara su privacidad, a raíz de unos artículos publicados por la prensa local en los que cuestionaba su conducta en el pasado. Este jueves, sin embargo, sus abogados convocaron una rueda de prensa para explicar sus argumentos. Demetrio recordó que las aerolíneas “tienen el deber de ofrecer protección y seguridad a sus pasajeros. El video muestra que no ha sido así en este caso”, afirmó.

“Reto a cualquier persona a que lo ponga en cuestión”, añadió, al tiempo que dijo que lo único que buscan es conseguir que las aerolíneas tratan a los pasajeros con dignidad y respecto. “Esperamos que este caso cree un debate no solo en Estados Unidos, también internacional, sobre cómo debemos ser tratados en el futuro”, dijo, “las leyes están ahí para protegernos a cada uno de nosotros”. Demetrio explicó que está en fase de recabar pruebas.

David Dao es de origen vietnamita, no chino como se dijo en un principio. En la rueda de prensa participó también uno de sus cinco hijos. Crystal Pepper Dao, explicó que “fue un horror” para toda la familia y que su padre se está recuperando de las heridas que sufrió. El abogado explicó que tiene la nariz rota por dos sitios y que perdió dos dientes. “Esto no debe pasar a ningún ser humano independientemente de las circunstancias”, comentó Dao, “esperamos que en el futuro no vuelva a suceder”.

Causa sólida

Los abogados de este doctor de Kentucky ya cursaron el miércoles una petición de emergencia ante un tribunal en Illinois para que se preserven todas evidencias sobre el incidente. Los expertos legales explican que Dao tiene una causa sólida, porque consideran que lo vídeos demuestran que hubo una agresión. En este sentido, señalan que United es responsable por lo que sucede en su avión.

También contra las autoridades aeroportuarias, porque hubo uso excesivo de la fuerza. Uno de los agentes protagonistas del incidente fue apartado de sus funciones, mientras se examina su conducta al considerar que el empleado no siguió los procedimientos establecidos. United, de hecho, trató en el primer momento de escurrir las responsabilidades hacia el personal del aeropuerto.

El consejero delegado de United, Óscar Muñoz, justificó la decisión de echar al pasajero por la fuerza del avión porque actuó de una manera “beligerante”. Unas horas después tuvo que rectificar y anunció una revisión de los procedimientos que sigue la compañía en situaciones de sobreventa. “Nadie debe recibir este trato”, afirmó. El ejecutivo garantizó que la policía no volverá a actuar en estos casos.

Cambio de reglas

“No vamos a usar a ningún agente de seguridad para retirar a los pasajeros con reserva y asiento, que hayan pagado, para que abandonen el vuelo”, afirma el ejecutivo en una entrevista con la cadena ABC. Muñoz admitió que el sistema actual no permite a los empleados actuar con “sentido común”. El consejero delegado indicó que presentará la nueva política el próximo 30 de abril.

Estos litigios, en cualquier caso, suelen resolverse al margen de los tribunales con una compensación que puede ser millonaria. Aunque el pasajero sufrió un asalto, al comprar el billete está aceptando también los términos del contrato que establece la aerolínea. En el caso de United, establece la prioridad en situaciones de sobreventa en función de precio del billete y del estatus en el programa de fidelidad.

La compañía registró 66.600 casos de sobreventa el año pasado. La gran mayoría acepta voluntariamente la alternativa que les ofrece la aerolínea y las discrepancias se resuelven en la terminal del aeropuerto. El contrato de compra del billete no da derecho a la compañía, de acuerdo con los expertos, a tratar al cliente de una manera que potencialmente viola la ley y sus derechos.