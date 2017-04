DRNA pagó de forma indebida $114,980 a un Consultor por trabajos que no terminó según contralora

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieaso emitió el lunes, una opinión adversa sobre un examen realizado a un contrato de servicios profesionales que se formalizó para obtener el rembolso de créditos por terrenos adquiridos mediante un Acuerdo de Cooperación entre el Departamento de recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.

El Informe de un hallazgo revela que el DRNA pagó de forma indebida 114,980 dólares a un Consultor por trabajos que no terminó. Las tareas contratadas en el 2011 requerían, entre otras cosas, que el Consultor recopilara información y documentara la adquisición de las propiedades inmuebles: Río Antón Ruiz de Humacao, Río Cibuco en Vega Baja, Río Grande de Arecibo, Rio Manatí en Barceloneta y el Rio Fajardo. El Consultor tenía que preparar un plan de administración y documentación de casos que el DRNA presentaría al Cuerpo de Ingenieros para que evaluara los terrenos y su probabilidad de ser adquiridos. De este modo, el Cuerpo de Ingenieros proveería el 75% del valor del terreno adquirido y el DRNA aportaría el 25 por ciento.

“Nuestros auditores evidenciaron que el Consultor no terminó, no realizó ni gestiono los trámites para reclamar al Cuerpo de Ingenieros los créditos. Además, el Consultor no tenía la experiencia ni el personal adecuado para realizar los trabajos. Más aún, la Directora de Bienes actuó de forma negligente al certificar y autorizar el desembolso de 114,980 dólares por unos trabajos que ella entendía eran deficientes”, detalló Valdivieso en declaraciones escritas.

Mencionó que la auditoría recomienda a la secretaria de Justicia y a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que evalúen este hallazgo y determinen si procede una acción de recobro al Consultor.

Por otro lado, el Informe comenta que se debe enmendar los reglamentos 6213 y 8143 relacionados al uso de las aguas y al cobro por el aprovechamiento de los recursos naturales. De este modo se regularía el cómputo retroactivo del cobro por el aprovechamiento de aguas sin franquicia o con franquicia vencida.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.