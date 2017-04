Las imágenes por satélite del área donde el país efectúa sus ensayos atómicos indican, según los analistas, que el régimen está listo para otra detonación

Pyongyang está “listo y preparado” para llevar a cabo un nuevo ensayo nuclear, según el último análisis de imágenes por satélite del portal especializado 38 North. Considerando el secretismo y la propaganda que rodea al programa de armamento atómico de Corea del Norte, una de las únicas maneras de atisbar los planes nucleares del régimen liderado por Kim Jong-un es mirar desde arriba.

Las fotografías fueron tomadas este miércoles en el área donde Corea del Norte ha llevado a cabo todas sus detonaciones en el pasado y el único lugar conocido donde se cree que el régimen es capaz de realizarlas: la base militar de

Punggye-ri, situada en una zona montañosa a unos 370 kilómetros al noreste de Pyongyang y a menos de 100 de la frontera con China. Obviamente gran parte de estas instalaciones son subterráneas, pero la actividad en la superficie —o la falta de ella— da a los analistas varias pistas sobre cómo de avanzados están los preparativos para un nuevo ensayo.

Corea del Norte prepara un nuevo ensayo nuclear FOTOGALERÍA Kim Jong-un se da un baño de masas en un gesto de desafío a Estados Unidos

Xi Jinping llama a Trump para pedir diálogo ante la amenaza norcoreana

El último análisis de 38 North, un programa de estudios norcoreanos del centro estadounidense y surcoreano SAIS, muestra “actividad persistente en el portal norte, nueva actividad en la principal zona administrativa y personal en el centro de mando de las instalaciones”. Los expertos llevan detectando “niveles inusualmente altos de actividad” durante el último mes especialmente en este túnel septentrional, el lugar donde se han realizado las últimas cuatro pruebas nucleares.

En las imágenes se intuye un vehículo a la puerta de este túnel y pequeños grupos de personas en el área administrativa. Los analistas aseguran que la cantidad de agua drenada de este subterráneo se ha reducido en los últimos diez días mientras que la pila de escombros donde se vierten los residuos tras la excavación está intacta, lo que significa que la galería está cada vez más seca y que no se ha perforado más.

En las imágenes del día 2 de abril, los expertos sí observaron nuevos desechos. Entonces aseguraron que este patrón “podría significar la inminencia de una sexta prueba nuclear, aunque las imágenes no proporcionan ninguna evidencia definitiva de la instalación de un dispositivo nuclear o del momento exacto de dicha prueba”. Más allá de los movimientos en el túnel norte, las otras partes del complejo están inactivas. Las instantáneas de hace diez días tampoco mostraban actividad alguna en el centro de mando o el área de administración.

Varios analistas especulan con que Corea del Norte podría llevar a cabo una nueva prueba nuclear de manera inminente, coincidiendo con la celebración este sábado del 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, abuelo del actual líder y fundador del régimen.

Sin embargo, altos cargos militares de Corea del Sur apuntaron a la agencia Yonhap que no han detectado actividad inusual en el complejo nuclear de su vecino del norte, aunque tampoco descartaron la posibilidad de que la explosión ocurra “dada la imprevisibilidad del régimen y sus pasadas provocaciones”.

Una nueva prueba nuclear añadiría varios grados la ya de por si tensa situación en la península. Desde principios de año, Pyongyang no solamente no ha dado señales de querer dar marcha atrás en su programa nuclear y de misiles balísticos a pesar de las sanciones de Naciones Unidas, sino que los lanzamientos son cada vez más recurrentes. Seúl ha decidido acelerar la instalación del polémico sistema antimisiles THAAD para contrarrestar la amenaza de su vecino del norte y la nueva administración de Donald Trump no ha descartado la opción militar para forzar al país a abandonar sus ambiciones de convertirse en una potencia nuclear.

Este jueves, Trump volvió a hacer referencia a la posibilidad de que Estados Unidos actúe por su cuenta para frenar los planes de Corea del Norte en caso de que Pekín, aliado tradicional y apoyo económico clave para el régimen norcoreano, no consiga que su vecino cambie de idea. “Tengo la confianza de que China lidiará adecuadamente con Corea del Norte. ¡Si no son capaces de hacerlo, Estados Unidos, con sus aliados, lo hará! EE UU”, tuiteó. El miércoles el presidente chino, Xi Jinping, habló con Trump por teléfono para pedirle calma y recordarle que, si para Pekín es esencial la desnuclearización de la península coreana, más aún lo es su estabilidad. “China desea resolver el problema norcoreano de forma pacífica”, subrayó Xi.

Mientras en Pyongyang siguen los preparativos para celebrar la señalada efeméride este sábado, una flota naval estadounidense se dirige hasta la península coreana a modo de demostración de fuerza y, a su vez, como mensaje de advertencia. En Punggye-ri todo parece estar preparado. Ahora falta saber si el joven Kim dará la orden definitiva.