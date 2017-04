Comisionada residente discute agenda con grupo de trabajo de veteranos

SAN JUAN – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, reunió el domingo al grupo de trabajo congresional de Asuntos del Veterano, integrado por varias organizaciones y entes de veteranos y militares donde trazaron una agenda de trabajo para paliar las necesidades de esta población.

“Entre las necesidades identificadas en la reunión están la falta de profesionales de la salud en el Hospital de Veteranos, donde faltan especialistas como urólogos, cardiólogos y cirujanos; establecer una oficina que atienda asuntos fiduciarios de veteranos; la inclusión de veteranos en el seguro de salud, a retirados y activos en el ‘Tricare Prime’; el pago de servicios de salud de veteranos quienes al residir en Puerro Rico no reciben el 100% de los beneficios; incluir a los veteranos en el ‘Earn Income Tax Credit’; servicios de vivienda, atención a la salud mental, atención a viudas y dependientes, así como reintegrar a los veteranos a la fuerza laboral”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Se discutió además la situación de la Casa del Veterano en Juana Díaz y la necesidad de establecer la Casa Fisher (que ofrece tratamientos para veteranos y dependientes). Se identificaron programas para los cuales no se había solicitado la integración de Puerto Rico como Boots for Troops, Troops for Teachers, programas de agricultura y programas para la integración a la sociedad de veteranos sin hogar y excarcelados.

Otro asunto discutido en la reunión fue comenzar con dos campañas educativas: la primera de orientación sobre beneficios de los veteranos y la segunda campaña de respeto a los veteranos.

La comisionada indicó en la Oficina de Beneficios de Veteranos hay registrados 93,200 veteranos, pero se estima que más de 50,000 no reciben beneficios, muchos de ellos no los solicitan porque no los conocen. Así que junto a varias organizaciones, la comisionada comenzará una campaña educativa.

En la reunión estuvieron presentes Guillermo Miranda Rivera, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Retirados y Veteranos de la Cámara de Representantes, Agustín Montañez- procurador del Veterano, MG (retirado) Felix Santoni, general Fernando Fernández-representante del Consejo Asesor del Veterano, José Olmos- representante del Consejo Asesor del Veterano y la exsenadora Lucy Arce.

Además, estuvieron presentes representantes de las siguientes organizaciones: Association of the United States ARMY, Military Officers Association of America, 65th Infantry Regiment Retired Association, 82nd Airborne Division Association, Blinded Veterans of America Association, Disable American Veterans, Asociación de Retirados de la Guardia Nacional, Paralyzed Veterans of America, The American Legion of Puerto Rico, The Military Order of the Purple Heart, Veterans of Foreign Wars, Vietnam Veterans of America, Concilio de Veteranos y Soldados Puertorriqueños, The Military Order of the World War, Asociación de Reservistas de la Guardia Nacional y Veteranos, Retire Council- Fort Buchanan, representantes de las Mujeres Veteranas y de familiares y dependientes. El grupo de trabajo tiene previsto reunirse cada cuatro meses.