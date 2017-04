Claman al gobierno central y alcaldes compromiso para auspiciar a comerciantes locales

SAN JUAN – Con el propósito de que los Pequeños y Medianos Comerciantes (PyMES) puedan fortalecer su economía, Karla Sustache, exdirectora de iniciativa Fuerza PyME y fundadora de Lo De Aquí Primero solicitó el lunes, compromiso del Gobierno de Puerto Rico y las alcaldías, a que auspicien y fomenten al comercio local.

“Si el gobierno, los alcaldes y las empresas se comprometen a comprar productos y servicios locales podemos garantizar el éxito de las empresas nativas. Se nos hace urgente que cumplan con el compromiso de compras de la pasada administración y que es parte de la Ley 62-2014. Esto no debería ser un reclamo, debería ser sentido común basado en la responsabilidad social y en el compromiso de que un mejor país es posible”, reclamó Sustache en declaraciones escritas.

Explicó que el 90 por ciento de los nuevos empleos que se crean en Puerto Rico son generados por pequeñas y medianas empresas.

Precisó que, en los pasados años más de 10,000 nuevos negocios se establecieron y las compras al gobierno en ese sector superaron los 180 millones de dólares.

Sustache explicó que durante el cuatrienio pasado se estableció una política pública a favor de las pequeñas y medianas empresas con la aprobación de las leyes 62, 120 y 135 y actualmente ya se enmendó el proceso de obtención de permisos que favorecen la inserción de las mega tiendas en la isla.

“Los cabilderos de los grandes intereses lograron eliminar el estudio de impacto regional que protegía a nuestros comercios de comunidad. Este no es el momento de abrir paso a proyectos que afecten el desarrollo de las empresas locales. No podemos ir fomentando el establecimiento de empresas si no velamos por ellas. Ahora hay cientos de movimientos que invitan a reinventarse al puertorriqueño, pero no le estamos dando la ventaja competitiva ni el apoyo que necesitan para que alcancen el éxito”, señaló Sustache.

Opinó que la recesión económica que vive el país desde el 2006 y los efectos que traen las medidas de austeridad a ser impuestas por la Junta de Control Fiscal representan un escollo al desarrollo socio económico de Puerto Rico.

“Los números están ahí, ya han sido discutidos por nuestros economistas y hasta por el Nobel de economía, la única opción que tiene el sector empresarial del país es apoyarse mutuamente para juntos salir de esta dura etapa de la economía local. El llamado es a todos y todas: academia, gremios, colectivos, artistas, free lancers, estudiantes, empleados de gobierno y de empresa privada, todos debemos apostar por lo de aquí, invertir nuestro dinero en empresas locales”, exhortó la también portavoz de la fundación Lo De Aquí Primero que busca apoyar la gestión diaria de los miles de empresarios puertorriqueños.