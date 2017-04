Legislatura busca asignar nuevos recursos para la UPR

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez anunció el lunes, la radicación de una medida legislativa que busca allegar nuevos recursos a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Se trata del Proyecto del Senado 428, el cual deroga el Artículo 2 de la Ley 97-2015 que estableció la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público y transfiere el remanente de los fondos asignados para la operación administrativa de dicho organismo, al Fondo General de la UPR de manera inmediata.

“Hoy estamos anunciando que el Senado se presta a aprobar esta tarde una medida que inyecta fondos a la Universidad de Puerto Rico en un momento de gran incertidumbre fiscal. Esta iniciativa busca, entre otras cosas, proveer un marco real y viable para que cualquier auditoria de la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico se realice bajo el amparo de Ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por siglas en inglés)”, señaló Méndez Núñez mediante declaraciones escritas.

Méndez Núñez añadió que “la Junta de Control Fiscal posee la autoridad y entera discreción de requerir tanto del Gobernador de Puerto Rico, así como de todas las instrumentalidades del territorio, la información que estime necesaria relativa al presupuesto, incluyendo la deuda publica emitida. Entendemos que, en los propios principios, facultades y deberes amplios delegados a la Junta por PROMESA, en lo tocante a recabar la información, informes y auditorías de parte de todas las entidades gubernamentales, sería redundante y un gasto público adicional excesivo, ya que existen otros medios para obtener la información que éstos acoplan en sus informes. Esos dineros serian mejor utilizados en áreas que nuestro pueblo tiene mayor necesidad, como es el caso de la Universidad”.

“Johnny” Méndez implementará ‘Solución Viequense’

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció el lunes, que próximamente se estará implementando la llama ‘Solución Viequense’, una novel plataforma en la cual los residentes de esta importante Isla Municipio, junto a la Cámara y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, delinearan una nueva administración para el Centro de Diagnóstico y Tratamiento.

Méndez Núñez hizo el anuncio al terminar una extensa reunión con el titular de Salud, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo, José Izquierdo, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas Participativas, Omar Marrero, el alcalde de Vieques, Víctor Emeric y la senadora por el Distrito de Carolina, Nayda Venegas Brown, entre otros.

“Estuvimos aquí hoy para buscarle, de manera permanente, una solución a la problemática que existe con el uso de las facilidades del CDT en Vieques, particularmente, la sala de partos, al cual no se utiliza hace años y donde existe un constante y craso problema con el sistema del aire acondicionado. Luego de esta reunión decidimos implementar lo que llamo la Solución Viequense; es decir, que los viequenses serán parte del proceso deliberativo sobre el uso y administración de estas facilidades”, comentó el líder cameral en declaraciones escritas.

El representante del Partido Nuevo Progresista dijo encontrarse abierto a soluciones que involucre algún tipo de APP Participativa, que cuente con el aval de los residentes de Vieques.

“La Solución Viequense incluye el impulsar el turismo como mecanismo para el desarrollo económico y en eso también es importante contar con una sala de urgencia funcional y abierta 24 horas. La solución a esta problemática se tiene que dar y es ahora. El Secretario de Salud opina de la misma forma, así como el alcalde de Vieques y la senadora Venegas. Vamos a ir para Vieques en estas próximas semanas para consultar con sus residentes este asunto”, agregó Méndez Núñez.

Según trascendió de la reunión, en Vieques hay alrededor de 3,600 personas beneficiarias del plan medico gubernamental Mi Salud. En Vieques residen unos 9,600 ciudadanos.

Cirilo Tirado presenta medida para derogar el plebiscito

EL CAPITOLIO – El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado Rivera, radicó el lunes, el Proyecto del Senado 429, el cual propone derogar la ley 7-2017 y establecer la Ley Puertorriqueña para la Descolonización de Puerto Rico.

El senador indicó que desde el inicio la Ley 7-2017 pretende crear una mayoría ficticia de la estadidad, y que no define claramente lo que es la Libre Asociación recalcando que es un proceso amañado.

“Hoy el tiempo una vez más me da la razón, decidí participar como popular en el plebiscito, además participar en el movimiento de Alianza Patria compuesto por puertorriqueño que creemos en la Libre Asociación, porque yo no me escondo para decir que creo en la Libre Asociación como alternativa descolonizadora”, dijo Tirado Rivera en declaraciones escritas.

Tirado añadió que “el Departamento de Justicia Federal rescata el estatus actual como opción válida y recalca las mentiras establecidas por la delegación del PNP en la papeleta sobre el tema de la ciudadanía. Más aun menciona que la ciudadanía puede ser considerada bajo la Libre Asociación/Independencia”.

El senador busca establecer un mecanismo real para negociar con el Gobierno de los Estados Unidos, donde estén representados todos los movimientos. El proyecto es el vehículo para mantener unidos a los movimientos que buscan la descolonización de Puerto Rico.

Además, criticó enfáticamente el Proyecto del Senado 427 el cuál enmienda la Ley 7-2017, mencionó que “es inaceptable que se pretenda que en este proyecto se presente una simple definición de estatus territorial que no resuelve la situación colonial, de hecho, el Partido Popular Democrático desde el 1992 ha estado insistiendo en opciones no territoriales y no coloniales”.

El senador explico que el Proyecto del Senado 429 permite que los partidos representados y los movimientos vayan juntos a negociar con el Departamento de Justicia Federal, para establecer definiciones no territoriales y no coloniales, y realizar un plebiscito vinculante y no de mentira como este que se llevará a cabo el 11 de junio de 2017.