Cierra un periódico en el norte de México por la inseguridad

(CNN Español) – El periódico Norte de Ciudad Juárez, en el estado fronterizo de Chihuahua, se dejará de publicar en respuesta al asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido el pasado 23 de marzo.

Según el periódico, “no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico”.

“Las agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo”, se lee la despedida del propietario, Oscar Cantú Murguía, publicada en la portada del diario el domingo 2 de abril, en la que explica los motivos de su decisión.

“Este día, estimado lector, me dirijo a usted para informarle que he tomado la decisión de cerrar este matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso”, escribió Cantú.

“Este ejemplar que tiene es sus manos será la última edición impresa que NORTE de Ciudad Juárez publique”.

Breach, colaboradora del medio, fue hallada muerta el 23 de marzo después de haber sido agredida a bordo de un vehículo, según informaron las autoridades locales.

“La trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea -colabora nuestra- el pasado 23 de marzo me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente. El alto riesgo es el ingrediente principal”, se lee en la carta de despedida del medio.

En México el precio de informar es muy alto para los periodistas. 102 periodistas han sido asesinados en México en posible relación con su labor desde el año 2000 hasta lo que va de 2017, según cifras de ARTICLE 19 actualizadas en 19 de marzo. En 2016 asesinaron a 11 periodistas, eso quiere decir que en promedio un periodista fue asesinado en ese país cada 33 días.

De los 17 años analizados, 2016 ha sido el año con mayor número de muertes. En 2006, 2008 y 2010 hubo 10 asesinatos. En lo que va de año se han registrado tres asesinatos, incluyendo el homicidio de Breach.